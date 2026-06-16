TVアニメ『東京リベンジャーズ』三天戦争編第3弾PV公開！2026年10月2日から毎週金曜深夜1時53分〜、MBS・TBS・CBC”アニメイズム”枠、AT-Xほかにて放送開始！
2026年10月より放送のTVアニメ『東京リベンジャーズ』三天戦争編の新情報が解禁となった。
今回公開された第3弾PVは、「12年後のタケミっちへ―」と語りかけるマイキーのビデオレターから始まる。12年後の世界でタケミチの前に姿を現すマイキー、そして三途春千夜が登場し、物語は新たな局面へと突入。さらに、タケミチが銃口を突き付けられる緊迫のシーンも描かれ、張り詰めた空気感のなか「三天戦争編」への期待が高まる映像となっている。
放送情報の詳細も明らかとなり、MBS・TBS・CBCにて2026年10月2日より毎週金曜深夜1時53分〜、BS-TBSにて10月2日より毎週金曜深夜2時30分〜、AT-Xにて10月3日より毎週土曜夜9時〜放送されることが決定。また、ディズニープラスにて、世界定額制動画配信(SVOD)独占配信されることも決定した。
公式ホームページでは、12年後の世界におけるマイキー、三途春千夜のキャラクター設定も公開。こちらもぜひチェックしてほしい。
さらに、アメリカ・ロサンゼルスにて開催されるAnime Expo2026および、ドイツ・マンハイム開催AnimagiC 2026への参加が決定。アメリカでは新祐樹、林勇、福西勝也、ドイツでは狩野翔をゲストにトークパネルが実施される。
待望の放送に向けて、ますます勢いを見せる『東京リベンジャーズ』。新たな戦いの幕開けとなる「三天戦争編」の続報から目が離せない。
●TVアニメ『東京リベンジャーズ』三天戦争編
2026年10月2日から毎週金曜深夜1時53分〜、
MBS・TBS・CBC”アニメイズム”枠、AT-Xほかにて放送開始！
MBS・TBS・CBC 10月2日より、毎週金曜深夜1時53分〜
BS-TBS 10月2日より、毎週金曜深夜2時30分〜
AT-X 10月3日より、毎週土曜夜9時〜
【リピート放送】毎週火曜朝4時30分〜／毎週土曜朝6時〜
配信情報
TVアニメ『東京リベンジャーズ』“三天戦争編”ディズニープラスにて、
世界定額制動画配信（SVOD）独占配信
※中国本土を除く
＜三天戦争編 イントロダクション＞
東京卍會と天竺の抗争は凄惨な結果で幕を閉じた。
それぞれが悲しみを抱えながら次の道へ進む中、
花垣武道（タケミチ）は死亡した稀咲鉄太に畏怖の念を抱く。
そして、タイムリープでの一部始終を聞いた佐野万次郎（マイキー）は、ある決断をする。
戦いを終えて過去を離れたタケミチは、
ついに恋人・橘日向（ヒナタ）が生きている最高の未来に辿り着く。
しかし、そこに“彼”の姿はなかった。
3チームが覇権を争う“三天時代”となった世界で、
最後のリベンジが始まる！
＜『東京卍リベンジャーズ』とは---。＞
2017年より「週刊少年マガジン」で連載開始した本作は、
『新宿スワン』の作者・和久井健が贈るタイムリープサスペンス。
第44回講談社漫画賞少年部門受賞。
テレビアニメ・実写映画・舞台などマルチにコンテンツ展開中！
【スタッフ】
原作：和久井健『東京卍リベンジャーズ』（講談社「週刊少年マガジン」）
監督：小平麻紀
シリーズ構成：むとうやすゆき
シリーズ構成協力：初見浩一
キャラクターデザイン：大貫健一/太田恵子/露木愛里/高倉香恵
バイク・プロップデザイン：原由知/福島秀機
美術監督：松本留美
美術設定：谷内優穂
色彩設計：辻󠄀田邦夫
撮影監督：家高浩司
3DCG：SMDE
音響監督：飯田里樹
音楽：堤 博明
アニメーション制作：ライデンフィルム
【キャスト】
花垣武道（タケミチ）：新 祐樹
橘 日向（ヒナタ・ヒナ）：和氣あず未
橘 直人（ナオト）：逢坂良太
佐野万次郎（マイキー）：林 勇
龍宮寺 堅（ドラケン）：福西勝也
松野 千冬：狩野 翔
三ツ谷 隆：松岡禎丞
柴 八戒：畠中 祐
林 良平（ぺーやん）：野津山幸宏
河田ナホヤ（スマイリー）：河西健吾
河田ソウヤ（アングリー）：河西健吾
武藤泰宏（ムーチョ）：小野大輔
三途春千夜：岡本信彦
千堂 敦（アッくん）：寺島拓篤
山本タクヤ：広瀬裕也
鈴木マコト：武内駿輔
山岸一司：葉山翔太
半間修二：江口拓也
乾 青宗：榎木淳弥
九井 一：花江夏樹
鶴蝶：山下誠一郎
望月莞爾：稲田徹
斑目獅音：内山昂輝
灰谷蘭：浪川大輔
灰谷竜胆：下野紘
佐野真一郎：松風雅也
瓦城千咒：伊藤茉莉也
明司武臣：下鶴直幸
今牛若狭：立花慎之介
荒師慶三：星野貴紀
寺野 南：安元洋貴
●イベント情報
Anime Expo2026
2026年7月2日(木)〜7月5日(日)
会場：Los Angeles Convention Center（アメリカ・ロサンゼルス）
東京リベンジャーズ スペシャルキャストパネル
2026年7月4日(土)14:15〜15:05
会場：JW Platinum
ゲスト：新祐樹、林勇、福西勝也
AnimagiC 2026
2026年7月31日(金)〜8月2日(日)
会場：Rosengarten Mannheim（ドイツ・マンハイム）
東京リベンジャーズ スペシャルキャストパネル
2026年8月1日(土)12:00〜13:00
会場：CinemagiC 1
ゲスト：狩野翔
©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
関連リンク
TVアニメ『東京リベンジャーズ』公式サイト
https://tokyo-revengers-anime.com
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優