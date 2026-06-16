TVアニメ『東京リベンジャーズ』三天戦争編第3弾PV公開！2026年10月2日から毎週金曜深夜1時53分〜、MBS・TBS・CBC”アニメイズム”枠、AT-Xほかにて放送開始！

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2026年10月より放送のTVアニメ『東京リベンジャーズ』三天戦争編の新情報が解禁となった。

今回公開された第3弾PVは、「12年後のタケミっちへ―」と語りかけるマイキーのビデオレターから始まる。12年後の世界でタケミチの前に姿を現すマイキー、そして三途春千夜が登場し、物語は新たな局面へと突入。さらに、タケミチが銃口を突き付けられる緊迫のシーンも描かれ、張り詰めた空気感のなか「三天戦争編」への期待が高まる映像となっている。

放送情報の詳細も明らかとなり、MBS・TBS・CBCにて2026年10月2日より毎週金曜深夜1時53分〜、BS-TBSにて10月2日より毎週金曜深夜2時30分〜、AT-Xにて10月3日より毎週土曜夜9時〜放送されることが決定。また、ディズニープラスにて、世界定額制動画配信(SVOD)独占配信されることも決定した。

公式ホームページでは、12年後の世界におけるマイキー、三途春千夜のキャラクター設定も公開。こちらもぜひチェックしてほしい。

さらに、アメリカ・ロサンゼルスにて開催されるAnime Expo2026および、ドイツ・マンハイム開催AnimagiC 2026への参加が決定。アメリカでは新祐樹、林勇、福西勝也、ドイツでは狩野翔をゲストにトークパネルが実施される。

待望の放送に向けて、ますます勢いを見せる『東京リベンジャーズ』。新たな戦いの幕開けとなる「三天戦争編」の続報から目が離せない。

●TVアニメ『東京リベンジャーズ』三天戦争編

2026年10月2日から毎週金曜深夜1時53分〜、

MBS・TBS・CBC”アニメイズム”枠、AT-Xほかにて放送開始！

MBS・TBS・CBC 10月2日より、毎週金曜深夜1時53分〜

BS-TBS 10月2日より、毎週金曜深夜2時30分〜

AT-X 10月3日より、毎週土曜夜9時〜

【リピート放送】毎週火曜朝4時30分〜／毎週土曜朝6時〜

配信情報

TVアニメ『東京リベンジャーズ』“三天戦争編”ディズニープラスにて、

世界定額制動画配信（SVOD）独占配信

※中国本土を除く

＜三天戦争編 イントロダクション＞

東京卍會と天竺の抗争は凄惨な結果で幕を閉じた。

それぞれが悲しみを抱えながら次の道へ進む中、

花垣武道（タケミチ）は死亡した稀咲鉄太に畏怖の念を抱く。

そして、タイムリープでの一部始終を聞いた佐野万次郎（マイキー）は、ある決断をする。

戦いを終えて過去を離れたタケミチは、

ついに恋人・橘日向（ヒナタ）が生きている最高の未来に辿り着く。

しかし、そこに“彼”の姿はなかった。

3チームが覇権を争う“三天時代”となった世界で、

最後のリベンジが始まる！

＜『東京卍リベンジャーズ』とは---。＞

2017年より「週刊少年マガジン」で連載開始した本作は、

『新宿スワン』の作者・和久井健が贈るタイムリープサスペンス。

第44回講談社漫画賞少年部門受賞。

テレビアニメ・実写映画・舞台などマルチにコンテンツ展開中！

【スタッフ】

原作：和久井健『東京卍リベンジャーズ』（講談社「週刊少年マガジン」）

監督：小平麻紀

シリーズ構成：むとうやすゆき

シリーズ構成協力：初見浩一

キャラクターデザイン：大貫健一/太田恵子/露木愛里/高倉香恵

バイク・プロップデザイン：原由知/福島秀機

美術監督：松本留美

美術設定：谷内優穂

色彩設計：辻󠄀田邦夫

撮影監督：家高浩司

3DCG：SMDE

音響監督：飯田里樹

音楽：堤 博明

アニメーション制作：ライデンフィルム

【キャスト】

花垣武道（タケミチ）：新 祐樹

橘 日向（ヒナタ・ヒナ）：和氣あず未

橘 直人（ナオト）：逢坂良太

佐野万次郎（マイキー）：林 勇

龍宮寺 堅（ドラケン）：福西勝也

松野 千冬：狩野 翔

三ツ谷 隆：松岡禎丞

柴 八戒：畠中 祐

林 良平（ぺーやん）：野津山幸宏

河田ナホヤ（スマイリー）：河西健吾

河田ソウヤ（アングリー）：河西健吾

武藤泰宏（ムーチョ）：小野大輔

三途春千夜：岡本信彦

千堂 敦（アッくん）：寺島拓篤

山本タクヤ：広瀬裕也

鈴木マコト：武内駿輔

山岸一司：葉山翔太

半間修二：江口拓也

乾 青宗：榎木淳弥

九井 一：花江夏樹

鶴蝶：山下誠一郎

望月莞爾：稲田徹

斑目獅音：内山昂輝

灰谷蘭：浪川大輔

灰谷竜胆：下野紘

佐野真一郎：松風雅也

瓦城千咒：伊藤茉莉也

明司武臣：下鶴直幸

今牛若狭：立花慎之介

荒師慶三：星野貴紀

寺野 南：安元洋貴

●イベント情報

Anime Expo2026

2026年7月2日(木)〜7月5日(日)

会場：Los Angeles Convention Center（アメリカ・ロサンゼルス）

東京リベンジャーズ スペシャルキャストパネル

2026年7月4日(土)14:15〜15:05

会場：JW Platinum

ゲスト：新祐樹、林勇、福西勝也

AnimagiC 2026

2026年7月31日(金)〜8月2日(日)

会場：Rosengarten Mannheim（ドイツ・マンハイム）

東京リベンジャーズ スペシャルキャストパネル

2026年8月1日(土)12:00〜13:00

会場：CinemagiC 1

ゲスト：狩野翔

©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『東京リベンジャーズ』公式サイト

https://tokyo-revengers-anime.com