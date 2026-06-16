主演・有村架純、連続テレビ小説『ひよっこ』再放送決定 高度成長期をひたむきに生きた青春を描く
2017年度前期の連続テレビ小説『ひよっこ』が、NHK総合にて8月3日より毎週月〜金曜12時30分に再放送されることが決まり、主演の有村架純がコメントを寄せた。
【写真】連続テレビ小説『ひよっこ』主演の有村架純
岡田惠和が脚本を手がけた本作は、茨城県の農村で生まれ育った谷田部みね子（有村架純）が集団就職で上京し、さまざまな出会いと別れを重ねて、見知らぬ町だった東京にしっかりと根を張っていく日々を温かく描いた物語。
東京オリンピックが開催された1964（昭和39）年。茨城県の農村で生まれ育った谷田部みね子（有村）は、東京に出稼ぎに出ていた父・実（沢村一樹）の失踪をきっかけに集団就職で上京。みね子を支えたのは、ラジオ工場で共に働いた仲間、東京での親のような存在となった洋食店店主・牧野鈴子（宮本信子）の家族や商店街の人々だった−。
主演の有村は「9年前に放送された『ひよっこ』が、この度再放送されることになりました。ありがとうございます。登場人物に悪い人が1人も出てこない、脚本家の岡田さんらしさ満載の『ひよっこ』の世界。谷田部家やすずふり亭、乙女寮、あかね荘の皆さんに助けられながら成長していくみね子と共に、私自身も多くを学びかけがえのない時間を過ごしました。キャストスタッフの皆様の存在、ご覧になってくださった皆様からのお声、当時の私にとって本当に励みになっていたことを思い出します。感謝の気持ちでいっぱいです」と初回放送時を振り返り、「当時の放送を見守ってくださった方々、そして『ひよっこ』を観たことがない！という方々にもこの機会に是非楽しんでもらえたら幸せです」とメッセージを寄せた。
連続テレビ小説『ひよっこ』は、NHK総合にて8月3日より毎週月〜金曜12時30分放送（全156回）。
【写真】連続テレビ小説『ひよっこ』主演の有村架純
岡田惠和が脚本を手がけた本作は、茨城県の農村で生まれ育った谷田部みね子（有村架純）が集団就職で上京し、さまざまな出会いと別れを重ねて、見知らぬ町だった東京にしっかりと根を張っていく日々を温かく描いた物語。
主演の有村は「9年前に放送された『ひよっこ』が、この度再放送されることになりました。ありがとうございます。登場人物に悪い人が1人も出てこない、脚本家の岡田さんらしさ満載の『ひよっこ』の世界。谷田部家やすずふり亭、乙女寮、あかね荘の皆さんに助けられながら成長していくみね子と共に、私自身も多くを学びかけがえのない時間を過ごしました。キャストスタッフの皆様の存在、ご覧になってくださった皆様からのお声、当時の私にとって本当に励みになっていたことを思い出します。感謝の気持ちでいっぱいです」と初回放送時を振り返り、「当時の放送を見守ってくださった方々、そして『ひよっこ』を観たことがない！という方々にもこの機会に是非楽しんでもらえたら幸せです」とメッセージを寄せた。
連続テレビ小説『ひよっこ』は、NHK総合にて8月3日より毎週月〜金曜12時30分放送（全156回）。