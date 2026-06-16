免許不要で乗れる「ミニ軽トラ」がスゴい！

昨今、注目を集めているのが使い勝手の良い小型電動四輪。海外はもちろん、日本でもさまざまなモデルが登場していますが、中でも大きな期待が寄せられているのが、スズキが開発している「スズカーゴ」です。

スズカーゴは、「ジャパンモビリティショー2023」でスズキが初公開した小型電動四輪のコンセプトモデルです。

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ボディサイズは全長1900mm×全幅600mm×全高1000mm。2023年7月より新設された新しい車両区分である「特定小型原動機付自転車」に分類され、時速20キロメートルを超える速度を出せないものの、16歳以上であれば免許不要で運転可能です。

スズカーゴの最大の特徴が「大容量の荷室」です。

一般的に小型電動モデルは、4輪であってもサイズ上限の問題で荷室を広く取るのが難しいのですが、スズカーゴは「軽トラ」のように大型荷台をリアに備えています。荷台は容量約175リットルと大容量で、買い物の荷物はもちろん、農作物を積むことも可能です。

また、荷台のサイドパネルは手前に開く機構で、パネルを広げてオープンサイドテーブルとして利用するなど、ユーティリティ性の高さも特徴となっています。

運転席はカバーや幌などのないオープンタイプですが、乗り降り、また運転がしやすいのも魅力。足回りは4輪独立懸架となっており、多少でこぼこした道でも安定して走ることができます。

最大20kmの通常モードと最大6kmの歩道走行用モードの2種類のドライブモードがあり、走行する場所に応じて速度切替ができる仕組みです。

シニアカーや農作業用に活用するほか、キャンプ場で受付からサイトまで荷物を運ぶなど、アウトドアシーンでも活躍しそうな一台だといえるでしょう。

スズキはスズカーゴのほかに、「スズライド」や、その進化版の「スズライド2」という小型電動四輪も開発しています。

こちらは全長1350mm×全幅600mm×全高1250mmとスズカーゴよりもコンパクトで、日常での移動に適したモデルです。

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スズカーゴやスズライドシリーズは、日々のちょっとした移動をサポートしてくれるモデルとして期待が寄せられています。市販に関する情報は発表されていませんが、今後の展開に注目です。