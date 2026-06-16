ユーロドル一時１．１６０９レベル、独ＺＥＷは予想外のプラス圏浮上＝ロンドン為替



ユーロドルは一時1.1609レベルと本日の高値を小幅に更新。先ほど発表された6月ドイツZEW景況感指数は+10.5と前回-10.2および市場予想-5.5からは予想外のプラスに転じた。僅かではあるが、発表後にユーロドルが上げ幅を拡大した。ユーロ円は186.12レベル、ユーロポンドは0.8650レベルに本日の高値を更新している。中東での戦争終結期待で原油安が進行しており、ドイツ経済には追い風となることが期待されている。



EUR/USD 1.1604 EUR/JPY 186.04 EUR/GBP 0.8649

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