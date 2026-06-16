&TEAM・MAKI、マリンテイストの装いで登場「世代を超えて愛されるようなグループになりたい」【コメント全文】
日本発グローバルグループ「&TEAM」のMAKIが16日、都内で開催された『TOMMY HILFIGER - SUMMER 2026 EVENT“On Deck With The Hilfiger”』に出席した。
【全身ショット】スタイル抜群！&TEAM・MAKI
MAKIは、アイコニックなレガッタジャケットをメインにした装いで登場。長く愛したいと思うものやことを問われると、「&TEAMのメンバー、そしてLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）の皆さんじゃないかなと思います。Tommy Hilfigerのように世代を超えて愛されるようなグループになりたいなと思います」と話した。
アメリカ発のグローバルライフスタイルブランド「トミーヒルフィガー」は、創業当初から長年にわたって、ブランドの世界観に大きな影響を与えてきた「セーリングカルチャー」をテーマに、ブランドのヘリテージと最新のSummer 2026コレクションの世界観を体感できるエクスクルーシブなサマーイベントを開催した。
運河に浮かぶ船上の会場では、セーリングカルチャーから着想を得たディテールが随所に施され、洗練されたマリンテイストの演出が空間全体を彩り、ニューヨークから取り寄せた貴重なセーリングアイテムのアーカイブ展示をはじめ、シャツやトートバッグに航海信号旗やノーティカルモチーフをプリントで施せるパーソナライゼーション スタジオや、旅をテーマに自由に組み合わせてチャームを作れるカスタムバッグチャームなどのコンテンツを体験することができる。
イベントには、MAKIのほか、伊藤英明、三浦翔平、山本美月らが登場した。
【コメント全文】
■「Tommy Hilfiger」の「Summer 2026コレクション」は、リラックス感と洗練されたスタイルが印象的ですが、ご自身が夏のファッションで大切にしていることを教えてください。
冬の間着せてあげられなかった夏の服たちをなるべくたくさん着ることです。ずっと眠っていたと思うのでたくさん出番をあげたいなと、いろいろ着させてもらいます。今着させていただいているレガッタジャケット。本当にめちゃめちゃかっこいいですし、ついセーリングしたくなるような服でお気に入りです。
■海辺や船上など、“夏に着たいTommy Hilfigerスタイル”を教えてください。
素敵な服がたくさんあるんですけど、このジャケットもそうですし中に着させていただいているニットのポロシャツも色が落ち着いているので、すごく気に入っています。
■カスタムバッグチャームやパーソナライゼーション スタジオなどをご覧になって、誰にどんなシーンでプレゼントしたいですか。ご自身用になどあれば教えてください。
メンバーにHARUAという子がいるんですけど、HARUAくんがすごいチャームとかが好きなので、HARUAの好きそうな感じでアレンジしてプレゼントしたいなと思います。ついこの間5月に誕生日だったので、メンバー数人でネックレスをプレゼントしました。ずっと欲しいと言っていたネックレスだったので、欲しいものをプレゼントできてよかったです。
■アーカイブの展示をご覧になっていかがでしたか。お気に入りアーカイブがあれば教えてください。
「全部めちゃめちゃ可愛かったんですけど、個人的にはシャツとかたくさんあった中に一つだけアンカーをモチーフにしたニットがありまして。普段からニットをよく着させていただいていますし、好きなのですぐに目に入りました。Tommy Hilfigerの色である、赤と青と白がすごくわかりやすく入っているニットでした。
■もうすぐ夏が到来しますが、この夏MAKIさんが“新しく挑戦したいこと”を教えてください。
ダイビングに挑戦してみたい。子供のころ、よく家族とシュノーケリングに行ってたんですが、ダイビングは一度も行ったことがないので、船に乗ってちょっとセーリングして、ダイビングした後に、ちょっと寒いなと思ったらこのジャケットを着させていただいて。すごい海がきれいなのでバリとかに行ってみたいですね。
■今回のイベントは"セーリング（ヨットでの航行、航海）"がテーマになっていますが、MAKIさんにとって“リフレッシュできる場所”はどんなところですか。
海です。本当に子どもの時から海がすごく大好きで、毎年夏に行くと焼けちゃうぐらいずっと外にいます。今年はまだ行けてないんですけど、メンバーと一緒にツアーを回りながら行けたらなと思います。NICHOLASくんと一緒にデビュー直後に海に一緒に行かせていただいたことがあります。あとは、シングルのコンセプトフォトを海で撮影させていただいたりした時もありました。今は沖縄の気分です。何年か前に一度だけ行かせていただいたんですけど、またメンバーと一緒に行って9人で最高の思い出を作りたいです。
■Tommy Hilfigerのアイテムは世代を超えて愛されるブランドですが、MAKIさんが“長く愛したい”と思うものやことについて教えてください。
&TEAMのメンバー、そしてLUNEの皆さんじゃないかなと思います。Tommy Hilfigerのように世代を超えて愛されるようなグループになりたいなと思います。
■今年の夏、自分への“ご褒美”をあげるなら何をしたいですか。
アイスクリームを食べたいです。少しずつ熱くなってきたので、濃厚なバニラのアイスが食べたい気分です。甘いものがめちゃめちゃ好きです。思いっきり外で遊んだ後にめっちゃ汗をかいて、今はアイスだなって時に食べたいです。
【全身ショット】スタイル抜群！&TEAM・MAKI
MAKIは、アイコニックなレガッタジャケットをメインにした装いで登場。長く愛したいと思うものやことを問われると、「&TEAMのメンバー、そしてLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）の皆さんじゃないかなと思います。Tommy Hilfigerのように世代を超えて愛されるようなグループになりたいなと思います」と話した。
運河に浮かぶ船上の会場では、セーリングカルチャーから着想を得たディテールが随所に施され、洗練されたマリンテイストの演出が空間全体を彩り、ニューヨークから取り寄せた貴重なセーリングアイテムのアーカイブ展示をはじめ、シャツやトートバッグに航海信号旗やノーティカルモチーフをプリントで施せるパーソナライゼーション スタジオや、旅をテーマに自由に組み合わせてチャームを作れるカスタムバッグチャームなどのコンテンツを体験することができる。
イベントには、MAKIのほか、伊藤英明、三浦翔平、山本美月らが登場した。
【コメント全文】
■「Tommy Hilfiger」の「Summer 2026コレクション」は、リラックス感と洗練されたスタイルが印象的ですが、ご自身が夏のファッションで大切にしていることを教えてください。
冬の間着せてあげられなかった夏の服たちをなるべくたくさん着ることです。ずっと眠っていたと思うのでたくさん出番をあげたいなと、いろいろ着させてもらいます。今着させていただいているレガッタジャケット。本当にめちゃめちゃかっこいいですし、ついセーリングしたくなるような服でお気に入りです。
■海辺や船上など、“夏に着たいTommy Hilfigerスタイル”を教えてください。
素敵な服がたくさんあるんですけど、このジャケットもそうですし中に着させていただいているニットのポロシャツも色が落ち着いているので、すごく気に入っています。
■カスタムバッグチャームやパーソナライゼーション スタジオなどをご覧になって、誰にどんなシーンでプレゼントしたいですか。ご自身用になどあれば教えてください。
メンバーにHARUAという子がいるんですけど、HARUAくんがすごいチャームとかが好きなので、HARUAの好きそうな感じでアレンジしてプレゼントしたいなと思います。ついこの間5月に誕生日だったので、メンバー数人でネックレスをプレゼントしました。ずっと欲しいと言っていたネックレスだったので、欲しいものをプレゼントできてよかったです。
■アーカイブの展示をご覧になっていかがでしたか。お気に入りアーカイブがあれば教えてください。
「全部めちゃめちゃ可愛かったんですけど、個人的にはシャツとかたくさんあった中に一つだけアンカーをモチーフにしたニットがありまして。普段からニットをよく着させていただいていますし、好きなのですぐに目に入りました。Tommy Hilfigerの色である、赤と青と白がすごくわかりやすく入っているニットでした。
■もうすぐ夏が到来しますが、この夏MAKIさんが“新しく挑戦したいこと”を教えてください。
ダイビングに挑戦してみたい。子供のころ、よく家族とシュノーケリングに行ってたんですが、ダイビングは一度も行ったことがないので、船に乗ってちょっとセーリングして、ダイビングした後に、ちょっと寒いなと思ったらこのジャケットを着させていただいて。すごい海がきれいなのでバリとかに行ってみたいですね。
■今回のイベントは"セーリング（ヨットでの航行、航海）"がテーマになっていますが、MAKIさんにとって“リフレッシュできる場所”はどんなところですか。
海です。本当に子どもの時から海がすごく大好きで、毎年夏に行くと焼けちゃうぐらいずっと外にいます。今年はまだ行けてないんですけど、メンバーと一緒にツアーを回りながら行けたらなと思います。NICHOLASくんと一緒にデビュー直後に海に一緒に行かせていただいたことがあります。あとは、シングルのコンセプトフォトを海で撮影させていただいたりした時もありました。今は沖縄の気分です。何年か前に一度だけ行かせていただいたんですけど、またメンバーと一緒に行って9人で最高の思い出を作りたいです。
■Tommy Hilfigerのアイテムは世代を超えて愛されるブランドですが、MAKIさんが“長く愛したい”と思うものやことについて教えてください。
&TEAMのメンバー、そしてLUNEの皆さんじゃないかなと思います。Tommy Hilfigerのように世代を超えて愛されるようなグループになりたいなと思います。
■今年の夏、自分への“ご褒美”をあげるなら何をしたいですか。
アイスクリームを食べたいです。少しずつ熱くなってきたので、濃厚なバニラのアイスが食べたい気分です。甘いものがめちゃめちゃ好きです。思いっきり外で遊んだ後にめっちゃ汗をかいて、今はアイスだなって時に食べたいです。