『攻殻機動隊』新作、Prime Videoで国内見放題最速配信決定 Prime Video版予告編公開
7月7日より、カンテレ・フジテレビ系全国ネット毎週火曜23時より“火アニバル!!”枠にて放送されるテレビアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』が、同日より毎週火曜23時30分にPrime Videoで国内見放題最速配信されることが決定。それにあわせてPrime Video版の予告編が公開された。
【動画】アニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』Prime Video版予告編
1989年に「ヤングマガジン増刊 海賊版」（講談社）にて士郎正宗が原作コミックを発表して以来、押井守監督による映画『GHOST IN THE SHELL ／ 攻殻機動隊』（1995年）をはじめ、アニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群を展開し、世界中に驚きと刺激を与え続けてきた「攻殻機動隊」シリーズ。『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』はテレビアニメ最新作となる。
今回の情報解禁にあわせてPrime Video版予告編も公開。主人公である全身義体のサイボーグ・草薙素子をリーダーとした攻性の部隊「攻殻機動隊」のメンバーの活躍が描かれると共に、本作の物語の鍵となる正体不明のハッカー“人形使い”の存在を暗示するような描写が収められている。
アニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』は、カンテレ・フジテレビ系にて7月7日より毎週火曜23時放送。
【動画】アニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』Prime Video版予告編
1989年に「ヤングマガジン増刊 海賊版」（講談社）にて士郎正宗が原作コミックを発表して以来、押井守監督による映画『GHOST IN THE SHELL ／ 攻殻機動隊』（1995年）をはじめ、アニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群を展開し、世界中に驚きと刺激を与え続けてきた「攻殻機動隊」シリーズ。『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』はテレビアニメ最新作となる。
アニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』は、カンテレ・フジテレビ系にて7月7日より毎週火曜23時放送。