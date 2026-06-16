yonige、タイトルそのままに湿度高めな新曲「Wet」のサウンド面のこだわり語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「『Wet』もテレビアニメ『上伊那ぼたん』の挿入歌。“湿度高め”なデートシーンに使われている曲なので、そのままタイトルを『Wet』に」（牛丸ありさ）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。6月は2人組ロックバンド・yonigeの牛丸ありさ（Vo/Gt）とごっきん（Ba/Cho）が担当MCとして登場。

6月16日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、5月27日にリリースされたニューシングル「芽吹くとき」に収録された「Wet」をレコメンドした。

「お聴きいただいているのは、5月27日にCDリリースされたyonigeのニューシングル『芽吹くとき』に収録されている『Wet』です」と牛丸が曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

「Wet」について、「この曲もテレビアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』の挿入歌になっていまして。けっこう“湿度高め”なデートシーンに使われる曲だったので、そのままタイトルを『Wet』にしました」と曲解説した牛丸。

「これ、デモの時も『Wet』やったかな？ タイトルがそのまま採用されるのがけっこう珍しくて」と話すごっきんに、「そう。なんか、デモタイトルからは曲名を変えがちだけど、まぁ、この曲は『Wet』だなって」と牛丸が答え、「Wetって単語がめっちゃいいなと思ってて。サウンド面も“湿度”を意識して作りました」と演奏や音作りのこだわりを語ったごっきん。

続いて、曲作りについて「yonigeの曲作りのスタイルは、まあ牛丸が最初にね？」と話を振るごっきんに、「うーん、そうね。yonigeのその時の時代によって、曲作りの方法は変わってくるけど。最近は一緒に曲作りしているサポートギターの土器（大洋）さんの家に行って、『こういう曲を作りたい』って、いろんなわがままを言って大枠を作ってもらい。その後、メロディや歌詞を乗せていくって感じですね」と工程を明かした牛丸。

さらに、「もう、土器さんが私たちの武器すぎて。ベースとかも土器さんの家に行って、かなり練りながら入れていくって感じですね」と、頼れるサポートメンバーをごっきんも絶賛した。

8月には東名阪ワンマンツアー『yonige one man tour 2026 ～夏の魔法にかかって壊れていくだけのふたり～』の開催が決定しているyonige。

8月6日（木）東京・渋谷クラブクアトロ、8月10日（月）大阪・梅田クラブクアトロ、8月11日（火）愛知・名古屋クラブクアトロで開催することを告知すると、「メジャーデビュー後、初のワンマンツアーとなっていますので、すごいカッコいいとこ見せたいです！」（牛丸）「ぜひ会場でお会いしましょう！」（ごっきん）とリスナーに告げた。

yonigeの最新情報は、公式サイトをチェックして欲しい。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回1曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

■『誰だってNeed Music』概要

6月16日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画