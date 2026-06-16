「日経225先物」手口情報（16日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万1439枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月16日の日経225先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1439枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11439( 9895)
ソシエテジェネラル証券 8822( 7526)
バークレイズ証券 6689( 6545)
野村証券 6199( 2982)
JPモルガン証券 3838( 2508)
サスケハナ・ホンコン 2140( 2140)
SBI証券 2064( 1244)
ビーオブエー証券 1359( 1080)
モルガンMUFG証券 1583( 1034)
ゴールドマン証券 1579( 923)
日産証券 900( 900)
楽天証券 989( 767)
松井証券 652( 652)
シティグループ証券 1086( 490)
UBS証券 1075( 451)
BNPパリバ証券 666( 450)
三菱UFJ証券 363( 363)
大和証券 965( 307)
みずほ証券 660( 258)
ドイツ証券 259( 249)
岡三証券 177( 0)
SMBC日興証券 132( 0)
三菱UFJeスマート 88( 0)
東海東京証券 12( 0)
HSBC証券 10( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
SBI証券 29( 13)
ABNクリアリン証券 161( 11)
楽天証券 8( 6)
松井証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
シティグループ証券 150( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11439( 9895)
ソシエテジェネラル証券 8822( 7526)
バークレイズ証券 6689( 6545)
野村証券 6199( 2982)
JPモルガン証券 3838( 2508)
サスケハナ・ホンコン 2140( 2140)
SBI証券 2064( 1244)
ビーオブエー証券 1359( 1080)
モルガンMUFG証券 1583( 1034)
ゴールドマン証券 1579( 923)
日産証券 900( 900)
楽天証券 989( 767)
松井証券 652( 652)
シティグループ証券 1086( 490)
UBS証券 1075( 451)
BNPパリバ証券 666( 450)
三菱UFJ証券 363( 363)
大和証券 965( 307)
みずほ証券 660( 258)
ドイツ証券 259( 249)
岡三証券 177( 0)
SMBC日興証券 132( 0)
三菱UFJeスマート 88( 0)
東海東京証券 12( 0)
HSBC証券 10( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
SBI証券 29( 13)
ABNクリアリン証券 161( 11)
楽天証券 8( 6)
松井証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
シティグループ証券 150( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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