「中華そば桐麺 名古屋店」は、名鉄・近鉄名古屋駅近くに、2026年3月オープンしたラーメン店です。



見た目のインパクトでも話題の「桐玉」で知られる大阪発の人気店で、東海エリアでは金山店に続く2店舗目となります。



店の代名詞ともいえる【桐玉】は、「麺だけでおいしい」を追求したシンプルな一杯です。北海道産小麦を中心に独自配合した自家製の平打ちストレート太麺を使用。季節に合わせて茹で時間を調整し、およそ12分かけて丁寧に茹で上げています。





茹で上がった麺は、愛知県産の濃厚なブランド卵と、麺のおいしさを引き立てるために開発された特製塩ダレと合わせて味わいます。温・冷のどちらかを選ぶことができ、温かい桐玉は小麦の香りをより強く感じられるのが特徴。一方、冷たい桐玉はコシの強さや喉越しの良さに加え、美しく盛り付けられた麺の見た目も楽しめます。なめらかな口当たり、すすり心地の良さ、噛んだときの力強いコシ、そして喉越し。スープを使わずとも、麺本来の魅力を存分に堪能できる一杯です。看板メニューは桐玉ですが、そのほかにも、あっさり系・こってり系のラーメンをはじめ、つけ麺、カレーラーメン、まぜ麺など豊富なメニューを展開。何度訪れても新たな味に出会えます。店おすすめの一杯は【こってりつけ麺】。鶏と豚を約15時間かけて炊き上げた白湯スープに魚介のうま味を加えた濃厚なつけダレが特徴で、自慢の太麺との相性も抜群です。＜メニュー＞【桐玉（冷・温）】（各1000円）【こってりつけ麺】【旨辛桐玉】【まぜ麺Z】（各1200円）【あっさり醤油ラーメン】（950円）【こってり醤油ラーメン】【こってり塩ラーメン】（各1000円）【濃厚カレーラーメン】（1100円）【トッピング】（味玉／ネギ150円・メンマ250円・チャーシュー2枚500円）【〆ご飯】（＋100円～250円）【メンマ丼】（＋350円）【桐丼】（＋480円） など※2026年3月24日時点の情報です