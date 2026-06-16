卵と塩ダレで味わう究極の一杯… 看板メニュー「桐玉」が話題の大阪発人気ラーメン店が名駅エリアに出店
「中華そば桐麺 名古屋店」は、名鉄・近鉄名古屋駅近くに、2026年3月オープンしたラーメン店です。
見た目のインパクトでも話題の「桐玉」で知られる大阪発の人気店で、東海エリアでは金山店に続く2店舗目となります。
店の代名詞ともいえる【桐玉】は、「麺だけでおいしい」を追求したシンプルな一杯です。北海道産小麦を中心に独自配合した自家製の平打ちストレート太麺を使用。季節に合わせて茹で時間を調整し、およそ12分かけて丁寧に茹で上げています。
温・冷のどちらかを選ぶことができ、温かい桐玉は小麦の香りをより強く感じられるのが特徴。一方、冷たい桐玉はコシの強さや喉越しの良さに加え、美しく盛り付けられた麺の見た目も楽しめます。
なめらかな口当たり、すすり心地の良さ、噛んだときの力強いコシ、そして喉越し。スープを使わずとも、麺本来の魅力を存分に堪能できる一杯です。
看板メニューは桐玉ですが、そのほかにも、あっさり系・こってり系のラーメンをはじめ、つけ麺、カレーラーメン、まぜ麺など豊富なメニューを展開。何度訪れても新たな味に出会えます。
店おすすめの一杯は【こってりつけ麺】。鶏と豚を約15時間かけて炊き上げた白湯スープに魚介のうま味を加えた濃厚なつけダレが特徴で、自慢の太麺との相性も抜群です。
＜メニュー＞
【桐玉（冷・温）】（各1000円）
【こってりつけ麺】【旨辛桐玉】
【まぜ麺Z】（各1200円）
【あっさり醤油ラーメン】（950円）
【こってり醤油ラーメン】
【こってり塩ラーメン】（各1000円）
【濃厚カレーラーメン】（1100円）
【トッピング】（味玉／ネギ150円・メンマ250円・チャーシュー2枚500円）
【〆ご飯】（＋100円～250円）
【メンマ丼】（＋350円）
【桐丼】（＋480円） など
※2026年3月24日時点の情報です