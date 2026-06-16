岐阜出身のLiSAが「Gifu Me Baby」？ ピコ太郎とのコラボ曲発表
ピコ太郎が、「PPAP」10周年に向けて展開している連続リリース企画「Tottemo Release 80.8」の第11弾作品となる『Tottemo Release 80.8（11）』を24日に配信リリースする。
【ライブ写真】キュートな笑顔でファンに手を振るLiSAほか、ライブ写真たっぷり
『Tottemo Release 80.8（11）』には、日本全国47都道府県それぞれをピコ太郎独自の視点とユーモア、そして多彩な音楽ジャンルで表現していく長編企画「都道府県ソング」シリーズを収録。岐阜県、富山県、三重県、静岡県、愛知県、山梨県、長野県、新潟県、石川県、福井県をテーマにした楽曲が収録されている。
目玉となるのが、ソロデビュー15周年を迎えたシンガー・LiSAとのコラボレーション楽曲「Gifu Me Baby feat. LiSA」だ。岐阜県出身であるLiSAが、自身の故郷をテーマにした楽曲を歌唱。ピコ太郎とのコラボでご当地ソングの新たな代表作が誕生した。
あす17日、LiSAもこれまでにゲスト出演している古坂大魔王のレギュラーラジオ「FAV FOUR」（NACK5）にて「Gifu Me Baby feat. LiSA」が初オンエアされる予定だ。
【ライブ写真】キュートな笑顔でファンに手を振るLiSAほか、ライブ写真たっぷり
『Tottemo Release 80.8（11）』には、日本全国47都道府県それぞれをピコ太郎独自の視点とユーモア、そして多彩な音楽ジャンルで表現していく長編企画「都道府県ソング」シリーズを収録。岐阜県、富山県、三重県、静岡県、愛知県、山梨県、長野県、新潟県、石川県、福井県をテーマにした楽曲が収録されている。
あす17日、LiSAもこれまでにゲスト出演している古坂大魔王のレギュラーラジオ「FAV FOUR」（NACK5）にて「Gifu Me Baby feat. LiSA」が初オンエアされる予定だ。