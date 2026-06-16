BTS¡¦TXT¤ÎÄïÊ¬CORTIS¤¬ÆüËÜ¥³¥ó¥Ó¥Ë¾¦ÉÊ¤ò¥æ¥Ëー¥¯¤Ë¾Ò²ð¡ª¡È»³²¬²È¥éー¥á¥ó¡É¤ä¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥µ¥Ö¥ìÅÐ¾ì¤ËÈ¿¶Á¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¡×¡Ö·ë¹½¥³¥¢¡×
¡ÚÆ°²è¡Û①CORTIS¤¬¥æー¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð②～⑤Äì¤Ê¤·¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¡ªCORTIS¤ÎÌÌÇòÆ°²è
CORTIS¡Ê¥³¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¥æー¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤¬¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£CORTIS¤Î¡Ökonbini haul¡×¤¬ÏÃÂê¡ÖÆüËÜ¤Î¿©¤ÙÊª¤Ï´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×
CORTIS¤Ï¡¢6·î14Æü¤Ë2nd EP¡ØGREENGREEN¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÚºßÃæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ökonbini haul¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¶¦¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢¿Î²¦Î©¤Á¤·¤¿JAMES¡Ê¥¸¥§ー¥à¥¹¡Ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£JAMES¤¬¾åÂÎ¤ò¶Ê¤²¤ë¤È¼ó¤Î¸å¤í¤Ë¡Ö¥éー¥á¥ó»³²¬²È¡×¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤¬ÅÐ¾ì¡£Â³¤¤¤ÆSEONGHYEON¡Ê¥½¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤¬ÊÒ¼ê¤ò¥°¥ë¤Ã¤È²ó¤·¤Æ²£¤Ë¹¤²¤ë¤È¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥¿ー¥ó¡×¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¥êー¥Àー¤ÎMARTIN¡Ê¥Þー¥Æ¥£¥ó¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇËâ½Ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤òÆ°¤«¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¼ê¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥µ¥Ö¥ì¡×¤¬½Ð¸½¡£¥Ë¥ä¤ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ðー¡¢KEONHO¡Ê¥´¥ó¥Û¡Ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤ò¥¦¥§ー¥Ö¤µ¤»¤¿KEONHO¤Ï¡¢¸ý¤ÇÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¿ÈÂÎ¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤ÏJUHOON¡Ê¥¸¥å¥Õ¥ó¡Ë¡£¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¡Ù¤Î¡È¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¡É¤Î¤è¤¦¤ËÎ¾¼ê¤òÁ°¤Ë½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¥·¥²¥¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¸½¤ì¤ë¡£¥Ýー¥«ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿JUHOON¤À¤¬¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢´é¤ò²£¤Ë¤½¤é¤·¤Æ¾Ð¤¤¡¢É¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥µ¥Ö¥ì¤Ï·ë¹½¥³¥¢¡×¡Ö»³²¬²È¤Ï¤¼¤ÒÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Î¥ê¤Ë¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëCORTIS¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®£÷¡×¡Ö¥³¥ë¥Æ¥£¥¹¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»³²¬²È¤¬¸«¤ì¤ë¤È¤Ï¾Ð¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¹¥¤¤À¤Í¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¿©¤ÙÊª¤Ï´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ï¥Ã¥Ôー¥¿ー¥óÀëÅÁÂç»È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¤ª¤ä¤ÄÂç¹¥¤¤ÊCORTIS°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤Î½Ð¤·Êý¤¦¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£