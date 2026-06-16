イ・ボミが初めて別府温泉を訪問 素敵なホテルでのんびりリラックス「忘れられない思い出を作ることができました」
イ・ボミ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。大分県・別府温泉のホテルでのんびりと寛ぐ写真を投稿した。
【写真】新鮮な刺身から和菓子まで、食事も楽しんだイ・ボミ（全15枚）
ボミは初めて訪れた別府について「温泉で有名なところだと思っていましたけど、美しい景色とゆったりとした雰囲気が楽しめてとても良かったです」と絶賛。「ホテルでは心も体もリラックス、忘れられない思い出を作ることができました」と喜んでいた。投稿では、朱色の野点傘の下で緋毛氈を敷いた床几に座って和菓子を楽しむ姿をはじめ、和風にアレンジされたホテルのロビー、和洋折衷のお洒落なゲストルーム、ブルーの照明が美しい風呂、そして地元の関サバなども用意された刺身や新鮮な牡蠣などの写真を公開した。投稿写真を見たファンからは「かわいいですね」「美味しそうですね、いいな」「心身をリラックスしてください」などのコメントが寄せられていた。ボミは最後に「またゆっくりと訪れたいところです」と記し、別府温泉がすっかりお気に入りの様子だった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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