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お笑いコンビ・天才ピアニストが、大阪のららぽーと和泉で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。ららぽーと和泉は、2026年春のリニューアルで約30店舗が新たに仲間入りし、無料で遊べるキッズスペースも拡充。隣にはコストコがあり、家族で1日中楽しめます！

天才ピアニストが最初に声をかけたのは、孫娘の試着を待っている祖母とママ。ママが40歳で、18歳と高校2年生の娘がいると知ると、天才ピアニストは「お母さん若っ！」「（40歳に）見えへん！」と驚きました。

年齢を感じさせないママのベストバイは、「高校生のなかでめっちゃ流行っているっていうのを娘から聞いた」というFrancfranc（フランフラン）のハンディファン。機能性に加えてファッション性も高く、シリーズ累計販売数は700万台を超えます。種類豊富なネックストラップのなかから、ママはパールタイプをゲットしたそうです。

実はママは、仕事でトラックに乗っているそうで、天才ピアニストは「こんな小柄な女性が……！」「かっこええな～ホンマに！」と再びビックリ。これからどんどん暑くなる作業現場で、ハンディファンはママを助けてくれそうです！

一方祖母は、生まれ故郷・沖縄のファストフードチェーン・Ａ&Ｗのハンバーガーがベストバイ。肉と大豆のパティを使ったテリヤキバーガーに、スーパーフライとドリンクをセットでつけますが、あまりにもボリュームがあるため、「いつも主人と半分ずつ食べている」そうです！

キッズスペースに子どもを連れてきたママのベストバイは、老舗アウトドアブランドGERRY（ジェリー）がメガネの愛眼で限定販売してる調光サングラス。「光がまぶしくて、明るいところにずっといると疲れちゃう」というママは、これのおかげで非常に楽になったとのこと。かけるだけで、顔に血色と立体感をプラスできる点も気に入っているそうです！

看護師夫婦のベストバイは、ママが「絶対いらんやろ」と反対してもパパが買ったという、おしり拭きを温める機器・クイックウォーマーコンパクト。「おむつを替えるたびに泣いていた子どもたちが、温かいおしり拭きにしたら泣かなくなった」とのこと。底が自動でせりあがる構造なので、最後の1枚まで片手で簡単に取り出せる便利な子育てアイテムです！

天才ピアニストのTシャツを着た男性と奥さまは、小学1年生と3歳の双子の育児に大奮闘中！ 夫婦のベストバイはコストコで購入したという、さまざまなギミックがついた水遊びアイテム・ウォーターテーブル。ウォーターテーブルではしゃぐ子どもたちの映像が公開されると、天才ピアニストは「これめっちゃ楽しいやん！」「買いましょう！」「劇場の前でやりましょうよ！」と大盛り上がりでした。

なお、ららぽーと和泉にいた人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」6月12日放送回で紹介されました。

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