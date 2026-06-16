16日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比21.9％減の5407億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同23.4％減の4177億円だった。



個別ではグローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> 、ＳＭＤＡＭ 日経２２５ <1397> 、グローバルＸ Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ <2252> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経２２５ <1320> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <1545> など44銘柄が新高値。ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> 、日経平均ベア上場投信 <1580> など12銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> が6.07％高、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が5.62％高、ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> が3.42％高、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が3.03％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> は5.16％安、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> は3.46％安、ＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> は3.18％安、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> は3.12％安、グローバルＸ チャイナテック ＥＴＦ <380A> は3.05％安と大幅に下落した。



日経平均株価が87円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2923億7100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金は2958億5100万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が317億2900万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が276億9600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が174億6500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が168億8900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が102億8800万円の売買代金となった。



株探ニュース