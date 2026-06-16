フジテレビで６月22日、よる９時から『サバ缶、宇宙へ行く』最終話を放送する。

主演・北村匠海！「宇宙食、作れるんちゃう？」高校生が世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー！

朝野峻一（北村匠海）が新任教師として若狭水産高校に赴任して15年。廃校の危機を乗り越え、若狭小浜高校と統合し、同校の海洋科学科として存続。そんな中、生徒たちが継承した「宇宙食サバ缶プロジェクト」がＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）に認証され、みんなの夢がついに現実となる時が近づく。ＩＳＳ(国際宇宙ステーション)に向けて、鹿児島県のＪＡＸＡ種子島宇宙センターから発射される補給船に「宇宙食サバ缶」が乗せられることが決まった！

宇宙に飛び立つところを藤倉彩花（池端杏慈）、水谷結（南琴奈）、吉瀬乃愛（蒼戸虹子）、桜庭美咲（横田真子）の５期生に見せたいと願う朝野の元に、浜中道夫（三宅弘城）、和子（村川絵梨）の２人が、田所明正(八嶋智人)ら小浜の人々から集めてきたカンパ金を持参。「みんなで生徒らを送り出したろう」という熱い思いが込められていた。その気持ちを受け取り、朝野と５期生は種子島へ。しかし到着した朝野たちに、ＪＡＸＡの木島真（神木隆之介）から思わぬ連絡が入る。

一方、プロジェクトを立ち上げた１期生で今は教師の菅原奈未（出口夏希）は、教育委員会へ異動する朝野に、「…先生にさ、まだちゃんと言えてなかったよな」と話し始める。15年の歳月をかけ、数々の試練を乗り越えてきたサバ缶は、関わってきたすべての人たちの思いを乗せて、いま宇宙にたどり着こうとしている。そして、ついに宇宙飛行士が食する瞬間が――。