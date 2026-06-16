手術から半年、脇元華がついにツアー復帰！ 初戦はバンカーのアゴに付いたり、キャリーでグリーンをオーバーしたりと大苦戦も「楽しかったです」
脇元華が自身のインスタグラムを更新。昨年12月にヘルニアの手術を受けてから半年。ついに「宮里藍 サントリーレディス」でツアー復帰を果たした脇元が「私の2026開幕戦」を投稿で振り返った。
【動画】初日の上がりホールで見せたナイスバーディ！
最初に「結果はともあれ、まずは試合復帰出来たこと良かったです！」と喜びを記した。そして「試合感も少しずつ掴んで来週からまた頑張っていこうと思います」「ここから熱い応援よろしくです」とファンに呼び掛けていた。「にしても、久々の試合楽しかったなー うわぁ、試合って感じ〜て思いながらゴルフしてました笑」という通り、トーナメントに参戦したのは昨年11月に開催されたツアー最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」以来だった。「バンカーのアゴにたくさんくっ付いたり、足だけバンカーに入ったり、フライヤーしたり、謎に良い当たりして飛んでキャリーでオーバーしたり、フィニッシュで足の裏が攣ったり。笑」と悪戦苦闘を強いられたが、最後には「楽しかったです」と記し、結果は予選落ちだったものの、久し振りのトーナメントには大満足の様子だった。投稿では試合中にカメラを振り返る写真に続き、ベタピンのセカンドショットからバーディパットを沈めるシーンを動画で公開した。投稿を見た勝みなみは米国から「おかえり」とコメントすると、脇元は「かっちゃん、ただいまー」と嬉しそうに返信。ファンからも「復帰おめでとう」「ムリなさらない様に」「少しずつ、頑張って行きましょう」など応援と体調を気遣うコメントが次々に寄せられていた。今週は千葉県で開催される「ニチレイレディス」にエントリー。関東での3連戦でまずは予選突破、そして上位進出を目指す。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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