７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」が１６日、都内で「バンダイナムコＣｒｏｓｓ Ｓｔｏｒｅ東京」内カプセルトイ専門店ギネス世界記録挑戦ＰＲイベントに出席した。

同所内の「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」「ガシャポンのデパート」に設置されたカプセルトイ機４０９６面が「単一会場におけるカプセルトイ機の最多数」のギネス世界記録に認定。メンバーは認定の場に立ち会った。

イベントでは、ガシャポンのカプセルに入ったお題に沿ってトーク。「一番ミラクルを起こしそうなメンバーは？」と尋ねられた福山梨乃は「村川緋杏ちゃんです。本当に運が良くて、スクラッチくじとかをお年玉で頂いたときに緋杏が引くと絶対に当たる」とラッキーガールを指名。「いつもミラクルなハプニングを起こして私たちをたくさん笑わせてくれる。１リットルの水のペットボトルをかばんの中で全部ひっくり返したり…」と語った。

さらに「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥでかなえたい“世界一”の夢」についてフリップでトーク。村川は「世界最高齢女性アイドルグループ」と書かれたフリップをチャーミングな笑顔で披露したが、「齢」の“へん”と“つくり”が違うハプニング。メンバーから「漢字が違うかも…」とツッコまれ、ミラクルを有言実行し笑わせた。

改めて「世界最高齢」の目標について尋ねられると「私たちは結構マインドがギャルな子が多いんですけど、ギャルな分、年齢にもとらわれないメンバーが多い。どれだけおばあちゃんになってもみんなでギャルだったり、アイドルだったりの曲とか雰囲気を皆さんにお届けできたら」と伊代を説明。「１２５歳ぐらいまでは。こたつ囲んで生配信とかおすすめのリハビリとか話したい」とご長寿アイドル化を誓った。