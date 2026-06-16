【ライブレポート】GLAY、TERUの約束から10年！バンド史上初のイタリア・ヴェネツィア公演2DAYSを完走

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GLAYの海外公演、バンド史上初となるイタリア・ヴェネツィア公演『HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE We♡Happy Swing Vol.4 extra “DREAMY” in VENEZIA』が、6月13日・14日にリド島のシアター『PALAZZO DEL CASINO SALA PERLA』にて開催された。

■異国の地とは思えない圧倒的なパフォーマンスを展開

TERUが長年公言していた「ヴェネツィアでのライブ」という夢。その発端は、2016年に開催されたGLAYオフィシャルファンクラブ発足20周年記念ライブでのサプライズ発言、「30周年はヴェネツィアでライブがしたい」「俺にベネチアでライブをさせてくれ！」まで遡る。そこから10年、現地を訪れヴェネツィア・カーニバルでのライブ出演を重ねるなど夢の実現に向けた歩みを続け、ついにこの日、その夢が叶うこととなった。

会場はヴェネツィア映画祭でも使用される約600人収容のシアターで、1日に2公演を開催。開演とともに、TERUが過去にヴェネツィアを訪れた様子をまとめたオープニングムービーが上映され、出会って数分のイタリア人スタッフに「My friend！」と呼びかけるTERUの抜群のコミュニケーション能力に客席から笑いが起きた。ムービー終了後、メンバーは舞台袖ではなく客席脇の通路からステージへ。いつもと異なる登場に沸くオーディエンスを前に、ヴェネツィアライブへの夢をテーマに制作された「the other end of the globe」でライブは幕を開けた。

「皆さん、よく来たね～」と客席を見渡したTERUは、ヴェネツィアに着くまでの道のりを乗り越えた喜びを噛みしめるように「サバイバル」、そして「口唇」を続けて披露し、序盤から会場は大盛り上がり。「ついに来たぜ、ヴェネツィア～～!!」「僕が皆さんに見せたかった景色は、見てもらえましたか？」とTERUが呼びかけると、客席からは拍手と歓声が返ってくる。

MCでは「10年間、ヴェネツィアのステージに立ったらどんな気持ちになるだろうと思っていたけど、55歳でも夢は叶えられるんだということを、みんなと一緒に味わえるのが嬉しい」と、溢れる思いを語った。

その後も最新の63rdシングル「Dead Or Alive」に加え、ホールツアーで披露された未発表新曲も含む新旧織り交ぜたセットリストで、異国の地とは思えない圧倒的なパフォーマンスを展開。10年間夢を共有してきたオーディエンスを最後まで魅了した。

■「TERUの突拍子もない夢が、人に未来を見せるのか」と感謝を告げるTAKURO

MCではTAKUROが、10年前にファンから届いた手紙のエピソードを紹介。当時50代後半だったその人は「絶対にTERUさんと同じ夢を見たい、その夢が叶うことを夢見ながら生きていきます」と綴っていたという。TAKUROは「TERUの突拍子もない夢が、人に未来を見せるのか」と、ファンにもメンバー自身にも未来を見せてくれたことへの感謝を語った。

本編終盤では、2026年3月～5月に開催されたホールツアー『HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST”』でも人気だった抽選企画を実施。HISASHIが座席番号の書かれたクジを引き、当選者3名をステージへ招くと、プレゼント贈呈と記念撮影を行い、TERUセレクトのヴェネツィアン・ガラス工芸品などが贈られた。コーナー後には「ヴェネツィアで演奏するのにぴったりの曲をTAKUROが作ってくれました」とTERUが紹介し、「I’m loving you」を披露。

さらにTERUは今回のヴェネツィア公演について、「今日が夢の終わりではなく、幕張のファンクラブ20周年ライブから始まったこの夢は、やはり幕張で回収しなければと思っています。あそこで言って、最後もあそこで締める。このプロジェクトを完結させたいので、皆さん幕張でお待ちしております！」と語り、ヴェネツィア4公演だけでなく、7月31日・8月1日開催のファンクラブ30周年ライブまで続く想いを伝えた。今回会場に来られなかった人も、『Promise in Venezia』と題された幕張公演を楽しみにしてほしい。

そんな期待を膨らませながら、TERUは「夢を叶えた瞬間を見てもらえたからこそ、自信をもって言えます。一緒に！夢見ていこうぜ！」と「BEAUTIFUL DREAMER」を届け、ライブは幕を閉じた。

「次の夢は何ですか、と聞かれることがあるけど、今回のライブから生まれてくるのではないかと信じています。だから皆さん、暴れて、ステージにパワーをぶつけてください。きっとそこから、何かが生まれると思います！」とTERUはオーディエンスに伝え、10年間の夢が叶った瞬間の喜びをファンと分かち合い、さらなる未来をともに見つめる、あらたな第一歩となるライブとなった。

なお、ライブは6月13日・14日の2日間に渡り開催され、6月14日には映像収録も実施。映像公開日など、これから発表される続報を楽しみに待とう。

PHOTO BY Lawrence Randall

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