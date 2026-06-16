＜脱・豆腐メンタル＞何があっても気にしない心の強さに憧れる…！強心臓になるための方法は
人と人がいればどうしても合う・合わないが発生するもの。そこから派生する人間関係のトラブルによって、傷つく人もいることでしょう。しかし、なにを言われても、なにをされても“われ関せず”と強い心を維持できる人もいて……。そのようなメンタルの強さに憧れることはありませんか？
『職場や子どもの学校関係とかで、冷たくされても悪口を言われても気にしない人っているよね。そういうメンタルの強い人になるにはどうすればいい？』
強メンタルの人も、気にしないわけではない？
『気にしないわけではないよ、気にしないフリをしているだけ。家に帰ったら泣いているか暴れているかもね。AIに相談したりメンタルクリニックへ通っていたりするかも。メンタルが強いんじゃなくて表に出さないだけ』
平気そうなフリをしていても心は泣いている。わかるような気がします。その場で泣きわめいたところでどうにもならないことのほうが多いですから、みんなガマンしているのかもしれませんね。「仕事中だし」と一生懸命踏ん張って、歯を食いしばって。自宅に帰りふとわれに返った瞬間、ボロボロと涙をこぼし、床に崩れ落ちた経験が筆者にもあります。同じように、堪えているママも多いのでしょうか。その場で反応しないからと言って強いわけではない。それがわかることで、周りに優しくできるようになれるかもしれませんね。
『実はめちゃくちゃ傷ついていると思う。私がそうだから。表面上は平気なフリをしていても心臓がバクバクして、でもそれを悟られないようにガマンしている。家に帰って泣くこともある。あの人たち、絶対許さない』
ツライ思いを隠せば隠すほど、行き場のない思いに苦しくなりますよね。だから「絶対許さない」と思ってしまう気持ちもよくわかります。共感できる人もいるのではないでしょうか。なかには「絶対許さない」と思ってしまう自分を許せない人もいることでしょう。このように、一筋縄ではいかない苦しみを抱えている人もいるので、強くなれない自分をダメだと思う必要はないのかもしれません。
メンタルが強いママたちの声
冷たくされても悪口を言われても、それでも乗り越えている人もいます。そのような人を一括りに“メンタルが強い人”と言っていいのかわかりませんが、仮にメンタルが強いママたちとして話を進めます。メンタルが強いママたちは、どのようにして乗り越えているのか、気になるところです。
負け惜しみ、妬みだから気にならない
『自分より優秀な人から悪口を言われることはないし、言う人は100%妬みだから気にならない。気にする時間がムダ』
世の中には、自分より仕事ができる人を妬んだり羨んだりする人もいます。昨今よく耳にする「ズルい」というものでしょうか。決してズルくなんかないのに、おかしいですよね。そのようなズルいと思う相手を攻撃する人たちは少なからずいます。そう考えるとこちらのママの声には納得できるかもしれません。できる人・満たされている人・努力を知っている人は、ズルいなんて思わないのでしょうね。楽して勝ち取ったと思い込んでいるからこそ、冷たくしたり悪口を言ったりして攻撃してくるのです。相手にしてはムダ。まさにこの言葉のとおりではないでしょうか。
割り切っている
『仕事中はお金を稼ぐためだと割りきっている。大学費用をひたすら貯金したいから。そのことしか考えていない。子どものためなら気にならない』
『本当に気にならない人は、働く目的があってそれ以外はどうでもいいと割り切れる人か、自己肯定感が非常に高い人ではないかな』
職場に関してのケースに寄せられた声。目的があり、その目的を果たすためにはお金が必要。だから働いている。その結果、職場の人にツラく当たられても気にしている場合ではないと割り切っているママもいるようです。ダメなら職場をすぐに変わってもいいですが、その時間も労力ももったいない。ツラく当たって来る人がいても、今の仕事が天職であるケースもありそうです。そうなれば、いちいち気にしていてはままなりませんよね。今は仕事中と割り切ることで、強さを手に入れているのかもしれません。
心を守る方法を模索しよう
『メンタルに強さや弱さというものはないんだよ。メンタルが強いと言われる人は、立ち回り方や立ち直り方・自分の心の守り方をよく知っているのだと思う。必要以上に自分を責めないでいられるとか、他人に必要以上に期待しないとか。あと、他人と自分を比較しても仕方がないことを理解しているとかね。メンタルが弱いと言われる人は、他人に執着しすぎて周囲の言動に左右される。それで心が弱り悪循環に陥っているのかもしれないね』
結局のところ、気にしないフリをするか本当に気にしないかの2択しか答えはないようです。なかには、家に帰れば旦那さんや両親がご自身を肯定してくれるので気にしないでいられると話すママも登場しました。このような話を聞くと、ひとりで抱えこまないようにできれば、フリだってあまり苦痛にはならないかもしれません。あとは、意識を別のところへむけられるようになることでしょうか。楽しいことが待っていれば、苦しいことから目を背けられます。一時的にでも忘れられれば楽になれるのではないでしょうか。根本的な解決にはならないかもしれませんが、どんどん楽しいことに逃げて、心を救ってあげてください。メンタルが強くなくても生き延びる方法はきっとあるはずです。