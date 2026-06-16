今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島＝とのコンビでオークスを制したジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島）は、第１回登録を済ませていた凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日・仏パリロンシャン）への出走を見送り今秋は国内に専念することが分かった。管理する寺島師が１６日、発表した。今後は秋華賞（１０月１８日・京都）からエリザベス女王杯（１１月１５日・京都）へ向かう方針。鞍上は引き続き今村聖奈を予定している。

寺島師は「今年は国内で行くことになりました。忘れな草賞が強かったので、こちらから無理を言って登録だけはさせてもらいましたが、パドックなどを見ても、やはり簡単な馬ではありませんから。能力は相当高いですが、今年に限っては順序良く、まずは同世代とのＧ１、そして古馬とのＧ１と進めたいという判断です」と経緯を説明。

今後に関しては、「今のところ前哨戦は使わず秋華賞からエリザベス女王杯に向かう予定です。余力があれば年末（有馬記念）も行きたいなとオーナーと話し合いました。血統的には（凱旋門賞に）チャレンジしたいという気持ちはあります。これなら行っておけば良かったね、と言われるくらいの結果を国内で見せていき、また来年の春にそういうチャンスを考えられたら」と口にした。