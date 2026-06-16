「勝点３を取らないといけない」日本代表DFが指摘。強豪オランダと劇的ドローも…「誰も満足していない」【Ｗ杯】

「勝点３を取らないといけない」日本代表DFが指摘。強豪オランダと劇的ドローも…「誰も満足していない」【Ｗ杯】