オランダ戦について語った菅原。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　日本代表は現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。二度のビハンドを追いつき、２−２で引き分けた。

　その試合で75分から途中した出場した菅原由勢は翌15日に、取材に対応。「誰も満足していないし、勝点３を取りに行っていたゲームだったので。勝点３を取らないといけないゲームだった」と本音をこぼした。
 
　20日には第２節のチュニジア戦に挑む。その北アフリカの雄は、スウェーデンとの初戦で１−５の惨敗。翌日、サブリ・ラムシ監督を解任した。

　DFの菅原由勢はそんな対戦相手について、「チュニジアが死に物狂いで来るのは当たり前だと思いますけど、僕らも死に物狂いで行くので。そこは変わりないと思います」と口にした。

　大敗に騙されてはいけない。解任ブーストの可能性もあるだけに、注意が必要だ。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

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