「勝点３を取らないといけない」日本代表DFが指摘。強豪オランダと劇的ドローも…「誰も満足していない」【Ｗ杯】
日本代表は現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。二度のビハンドを追いつき、２−２で引き分けた。
その試合で75分から途中した出場した菅原由勢は翌15日に、取材に対応。「誰も満足していないし、勝点３を取りに行っていたゲームだったので。勝点３を取らないといけないゲームだった」と本音をこぼした。
20日には第２節のチュニジア戦に挑む。その北アフリカの雄は、スウェーデンとの初戦で１−５の惨敗。翌日、サブリ・ラムシ監督を解任した。
DFの菅原由勢はそんな対戦相手について、「チュニジアが死に物狂いで来るのは当たり前だと思いますけど、僕らも死に物狂いで行くので。そこは変わりないと思います」と口にした。
大敗に騙されてはいけない。解任ブーストの可能性もあるだけに、注意が必要だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！
その試合で75分から途中した出場した菅原由勢は翌15日に、取材に対応。「誰も満足していないし、勝点３を取りに行っていたゲームだったので。勝点３を取らないといけないゲームだった」と本音をこぼした。
20日には第２節のチュニジア戦に挑む。その北アフリカの雄は、スウェーデンとの初戦で１−５の惨敗。翌日、サブリ・ラムシ監督を解任した。
DFの菅原由勢はそんな対戦相手について、「チュニジアが死に物狂いで来るのは当たり前だと思いますけど、僕らも死に物狂いで行くので。そこは変わりないと思います」と口にした。
大敗に騙されてはいけない。解任ブーストの可能性もあるだけに、注意が必要だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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