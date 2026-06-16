バスケットボールBリーグの川崎ブレイブサンダースは、ヘッドコーチに桶谷大氏（48）が就任したことを14日に発表した。桶谷氏は5月26日まで行われたBリーグファイナルで琉球ゴールデンキングスを指揮し、準優勝に導いた。今年2月からは日本代表のヘッドコーチと兼任している。

就任にあたり、「伝統あるサンダースの良きカルチャーを継承しつつ、次世代に繋がるチームを創って行きたいと思いますので共に戦っていきましょう！」とコメントを寄せた。

5月29日に琉球の退団を発表。「先人たちが受け継いできたキングスカルチャーを少しでもより良いものにしていきたいという一心で5年間邁進してきました」と振り返り、「一緒にアリーナにいた時間、その瞬間瞬間が僕の宝物になるでしょう。最後になりますが、どんな時でもいつも味方でいてくれたことは絶対忘れません。感謝の意を込めて」とファンへメッセージを綴った。

移籍する川崎は、ネノ・ギンズブルグヘッドコーチがシーズン中にポーランドのチームに就任することが決定し退団。勝久ジェフリーACがヘッドコーチを務めていた。桶谷氏のヘッドコーチ就任にともない、勝久氏は来シーズン、アソシエイトコーチとしてチームに残留することが発表されている。川崎は16勝44敗で東地区12位と低迷。