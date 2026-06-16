準強力粉で作ったクロワッサンがおいしそう！ 焼き立てをふたつに割るとパリッと香ばしい音が響く

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『おはようアオイッサン』というちぇるさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

琴誕29日目――――――――。

おはようアオイッサン

朝のあいさつからはじまって、バターの香りで締めくくられる。そんな見ているだけで満たされるパン作り動画が投稿されています。琴葉葵が解説を務める“VOICEROIDキッチン”動画となっています。

作るのはクロワッサン。小麦粉は「準強力粉のリスドォル」を使用します。用途に合わせて選ぶようになってから間もないという投稿者ですが、これは自信を持ってオススメできるものなんだそうです。クロワッサンらしいパリパリ、ふんわりな食感を出しやすくなります。

まずは、生地をこねる作業を開始します。クロワッサンは、バターを重ねて折り込んでいくことで生まれる層が魅力。焼いたときにバターが溶けて、隙間ができることでサクサクの食感が生まれます。

生地をこねて、1次発酵。その間にバターシートを作ります。冷えたバターをひたすら叩いて伸ばします。ラップで12センチ四方の型を作って、薄くのばします。

1次発酵を終えた生地を取り出し、20センチ四方にします。バターを包んだら伸ばして折りたたみ……、この作業を繰り返します。

冷凍庫で生地を休ませたら、また伸ばし、三角形に切っていきます。これらをくるくると丸めるとクロワッサンの形に。2次発酵したら溶き卵を塗り、オーブンで焼いていきます。

焼き上がった瞬間のその映像は、部屋に広がるバターの香りまで想像できそうな臨場感。切れ端で作ったクロワッサンをふたつに割ると、パリッといい音が響きます。中はもちもち生地に仕上がっていて、めちゃくちゃ美味しいそうです。

とてもていねいに作業をしており、思わず手つきに見入ってしまう動画です。興味を持った方はぜひ視聴してみてください。

視聴者コメント

美味しそう

キレイな色

音が最高すぎるな

音ぉ！

良い音してるねぇ

文／高橋ホイコ