伊東健人が、2026年7月28日に東京・Veats Shibuyaにて開催する＜4th LIVE“Bubblegum”＞のチケット先着販売を、6月17日19時より開始することを発表した。

本公演は平日夜の開催となり、伊東健人ならではの熱量あふれるライブパフォーマンスを楽しめる一夜となる。チケットは一般チケットに加え、バングルライトとインスタントフォト風カードキーホルダーが付属する「グッズ付きチケット」も販売。今回は先着受付となり、予定枚数に達し次第終了となるため、早めの申し込みがおすすめだ。

また、公演当日に販売されるオフィシャルグッズ情報も公開された。伊東健人監修によるTシャツやフェイスタオル、ラバーバンド、ぬいぐるみポーチに加え、受注販売で好評を博したという「ぬいぐるみキーホルダー〜ShAdow ver.〜」も数量限定で会場販売される。

さらに、ライブ当日の先行販売から開場時間中までにグッズ・CDを5,000円以上購入すると、5,000円ごとに当たり付きステッカーをプレゼント。当たりが出たら、サイン入りTシャツまたはサイン入りぬいぐるみポーチが当たる会場限定キャンペーンも実施される。

◾️伊東健人＜4th LIVE“Bubblegum”＞

日程：2026年7月28日（火）

会場：東京・Veats Shibuya

開場18:15 / 開演19:00 / 終演20:30（予定）

※分散入場とさせていただく場合がございます。 〈チケット〉

・一般チケット 8,000円（税込）

・グッズ付きチケット 13,000円（税込） 〈グッズ内容〉

・バングルライト

・インスタントフォト風カードキーホルダー 〈チケット先着販売〉

販売期間：2026年6月17日（水）19:00 〜 2026年7月28日（火）19:00

※先着受付（予定枚数に達し次第受付終了）

URL：https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/373 ・本受付の発券はポニーキャニオンの電子チケットアプリ「ポニキャン」のみとなります。

・お申し込みには「ポニキャン」アプリ（無料）のインストールが必要です。

※手数料・申込に関する注意事項等の詳細は上記URLからご確認ください。

※別途ドリンク代600円（現金のみ）が必要となります。

※開場・開演・終演時間は変更となる場合がございます。 ▼グッズ販売情報

〈販売時間〉

・先行販売 13:00〜17:45（チケットをお持ちの方）

・開場時間 18:15〜19:00（チケットをお持ちの方）

・終演後 30分程度（チケットをお持ちの方）

※チケットをお持ちでない方は、上演中から終演30分前までご購入いただけます。

※電波状況等により、決済に大幅な時間がかかったり、決済できない場合がございます。その場合は現金での支払いをお願いする場合がございます。 〈ラインナップ〉

・【伊東健人監修グッズ】Tシャツ 4,000円（税込）

・【伊東健人監修グッズ】フェイスタオル 2,200円（税込）

・【伊東健人監修グッズ】ラバーバンド 800円（税込）

・ぬいぐるみキーホルダー〜ShAdow ver.〜 4,000円（税込）

・【伊東健人監修グッズ】ぬいぐるみポーチ 3,300円（税込）

・ランダム缶バッジ（全6種） 500円（税込）

・インスタントフォト風カード（全7種・ランダム） 500円（税込） 〈購入特典〉

先行販売〜開場時間中にグッズ・CDを1会計5,000円（税込）ご購入ごとに、当たり付きステッカーを1枚プレゼント。 当選賞品

・サイン入りTシャツ

・サイン入りぬいぐるみポーチ ※ステッカーはなくなり次第終了となります。

※当選品の引き換えは当日のみとなります。

※その他注意事項はグッズ販売ページをご確認ください。