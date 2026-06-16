渡米した小祝さくら サッカーW杯出場のメッシ、ヤマル、プリシッチの巨大フィギュア前で面白動画を撮影！ イ・ボミも絵文字で反応
小祝さくらのスタッフが自身のインスタグラムを更新。メジャー大会「全米女子オープン」に参戦するためロサンゼルスへと向かった小祝。練習後に訪れたあちらこちらで撮影した体を右にスーっと傾ける短いカットを1本の動画に編集して投稿した。
【動画】体をスーっと傾ける「小祝さくらだから面白い」動画
動画は日本の空港から始まり、ロスの空港へ。それ以降は「早めに移動したので練習後にLA観光もしてきました!!」と記されたとおり、サンタモニカではルート66の終点を示す看板や、サッカーW杯に合わせて設置されたリオネル・メッシ（アルゼンチン）、ラミネ・ヤマル（スペイン）、クリスチャン・プリシッチ（米国）の巨大フィギュアの前で撮影。さらにディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドにも訪問。人気のIN-N-OUTバーガーにも立ち寄っていた。大会が開催されたリビエラCCでは、大きなモニュメントの前や、伝説的プロゴルファーのベン・ホーガン像の前でも撮影した。同じポーズの動画を撮り続けたスタッフのアイディアが詰まった楽しい動画に対して、笠りつ子は「ナイス」の一言、イ・ボミ（韓国）はハートの笑顔の絵文字を6個並べて称賛。ファンからも「ほっこり笑顔になれました」「爆笑ッ！ 頑張って！」「小祝さくらだから面白い」などのコメントが寄せられていた。ちなみに本大会では予選をギリギリのカットライン上で通過。決勝ラウンドでもスコアを伸ばせず、60位タイだった。昨年の左手首の手術から復帰した今シーズン。国内女子ツアーには12試合に参戦し8試合で予選を通過。5試合で20位以内に入っているものの、トップ10フィニッシュはまだない。今週は昨年7位タイに入っている「ニチレイレディス」に参戦。ファンは上位進出、そしてツアー通算13勝目を期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
世界最大のディズニー・リゾートにたくさんのスイーツ！ 吉田優利がフロリダで過ごした最高のオフタイム
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
山下蘭が姉・山下美夢有のメジャー大会を観戦 オフウィークには仲良く西海岸旅行を満喫！
菅沼菜々が「テレビで観てた」あのレジェンドとの嬉しい2ショットを大公開！ 「宝物です 歓喜、、」
【動画】体をスーっと傾ける「小祝さくらだから面白い」動画
動画は日本の空港から始まり、ロスの空港へ。それ以降は「早めに移動したので練習後にLA観光もしてきました!!」と記されたとおり、サンタモニカではルート66の終点を示す看板や、サッカーW杯に合わせて設置されたリオネル・メッシ（アルゼンチン）、ラミネ・ヤマル（スペイン）、クリスチャン・プリシッチ（米国）の巨大フィギュアの前で撮影。さらにディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドにも訪問。人気のIN-N-OUTバーガーにも立ち寄っていた。大会が開催されたリビエラCCでは、大きなモニュメントの前や、伝説的プロゴルファーのベン・ホーガン像の前でも撮影した。同じポーズの動画を撮り続けたスタッフのアイディアが詰まった楽しい動画に対して、笠りつ子は「ナイス」の一言、イ・ボミ（韓国）はハートの笑顔の絵文字を6個並べて称賛。ファンからも「ほっこり笑顔になれました」「爆笑ッ！ 頑張って！」「小祝さくらだから面白い」などのコメントが寄せられていた。ちなみに本大会では予選をギリギリのカットライン上で通過。決勝ラウンドでもスコアを伸ばせず、60位タイだった。昨年の左手首の手術から復帰した今シーズン。国内女子ツアーには12試合に参戦し8試合で予選を通過。5試合で20位以内に入っているものの、トップ10フィニッシュはまだない。今週は昨年7位タイに入っている「ニチレイレディス」に参戦。ファンは上位進出、そしてツアー通算13勝目を期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
世界最大のディズニー・リゾートにたくさんのスイーツ！ 吉田優利がフロリダで過ごした最高のオフタイム
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
山下蘭が姉・山下美夢有のメジャー大会を観戦 オフウィークには仲良く西海岸旅行を満喫！
菅沼菜々が「テレビで観てた」あのレジェンドとの嬉しい2ショットを大公開！ 「宝物です 歓喜、、」