渡米した小祝さくら サッカーW杯出場のメッシ、ヤマル、プリシッチの巨大フィギュア前で面白動画を撮影！ イ・ボミも絵文字で反応

渡米した小祝さくら サッカーW杯出場のメッシ、ヤマル、プリシッチの巨大フィギュア前で面白動画を撮影！ イ・ボミも絵文字で反応