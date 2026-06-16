通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間７％前後
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.98 5.87 6.43 6.99
1MO 6.67 5.06 6.05 5.99
3MO 7.55 5.12 6.58 6.19
6MO 8.21 5.41 7.16 6.68
9MO 8.38 5.68 7.50 6.91
1YR 8.61 6.17 7.87 7.16
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.04 8.31 6.89
1MO 6.38 7.67 6.13
3MO 7.05 7.92 6.23
6MO 7.81 8.46 6.61
9MO 8.19 8.67 6.79
1YR 8.46 8.96 7.08
東京時間10:45現在 参考値
ドル円短期ボラは日銀、米FOMCの前でも落ち着いた水準での推移
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間10:45現在 参考値
ドル円短期ボラは日銀、米FOMCの前でも落ち着いた水準での推移