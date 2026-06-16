　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　6.98　5.87　6.43　6.99
1MO　6.67　5.06　6.05　5.99
3MO　7.55　5.12　6.58　6.19
6MO　8.21　5.41　7.16　6.68
9MO　8.38　5.68　7.50　6.91
1YR　8.61　6.17　7.87　7.16

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.04　8.31　6.89
1MO　6.38　7.67　6.13
3MO　7.05　7.92　6.23
6MO　7.81　8.46　6.61
9MO　8.19　8.67　6.79
1YR　8.46　8.96　7.08
東京時間10:45現在　参考値

ドル円短期ボラは日銀、米FOMCの前でも落ち着いた水準での推移