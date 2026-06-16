『ミニオンズ＆モンスターズ』ラージフォーマット上映決定！ 4D版特別予告映像も解禁
『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの映画最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』が、MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinemaで上映されることが決定。あわせて、4D版特別予告映像が解禁された。
【動画】ミニオンズが怪しげな儀式に挑戦！『ミニオンズ＆モンスターズ』MX4D特別予告映像
全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円）の超“モンスター”級アニメーション映画『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズ。日本国内では2022年に公開された洋画アニメ興行収入ランキングNo.1に輝いた『ミニオンズ フィーバー』から4年ぶりに、ミニオンズが主役としてスクリーンに帰ってくる。
原始時代から最強最悪のボスを求めて旅を続けるミニオンズがたどり着いたのは、“映画の都”ハリウッド。ひょんなことから自分たちで“モンスター映画”を製作することになり、本物のモンスターを召喚するが…現れたのは、想定外の小さな緑色のモンスター。果たして彼らの求める“最強のモンスター”は見つかるのか――。
このたび、ハリウッドアニメーションの最新技術を駆使して描かれた本作のハチャメチャでキュートな大冒険を全身で楽しめるラージフォーマット上映が決定した。公開日の8月7日より、通常版に加え、MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinemaでの上映が全国の劇場（一部劇場を除く）で実施される。
スクリーンいっぱいに暴れ回るミニオンズと、個性豊かなモンスターたちが繰り広げる大騒動を、圧倒的な映像とサウンド、そして体感型演出で楽しめる本上映。4D上映では、ド派手なアクションに合わせてシートが動き、水や風などの特殊効果も加わることで、まるでミニオンズたちの大騒動の真っただ中に飛び込んだかのような没入感を味わえる。
さらにSCREENXでは、3面スクリーンによる迫力の映像体験を実現。ULTRA 4DXでは、SCREENXと体感型アトラクションシアター4DXが融合した、没入感あふれる映画体験を楽しめる。Dolby Cinemaでは、鮮やかな色彩と臨場感あふれるサウンドが、ミニオンズ史上最大級の冒険をより一層盛り上げる。
あわせて、4D版の特別予告映像も解禁された。ミニオンズが“最高のモンスター映画”を撮るため、モンスターを召喚しようと魔法の書を開き、怪しげな呪文を唱える。すると、緑色に光る煙の中から、ミニオンよりもさらに小さな緑色のモンスター“グーミー”が出現。ミニオンズはさらなるモンスターを探すため、グーミーの案内で洞窟へと向かう。
洞窟の奥へ進んだ先では、巨大な“メガカイジュウ”のフィリップス＆ハワードが登場。その圧倒的な迫力にミニオンたちは大パニックに陥る。さらに、ド派手なアクションシーンの撮影では大暴走を繰り広げ、船で海を進むと今度は巨大なサメが襲来。次から次へと巻き起こるハチャメチャな大騒動の中、果たして映画撮影は無事成功するのか!?
4D上映では、魔法の煙が立ちのぼるシーンや大暴れするモンスターに合わせたダイナミックなシートモーションに加え、街中を駆け回る疾走感や海上で船が揺れるスリルを体感できる。さらに、サメ襲来の場面では水しぶきや風の演出も加わり、まるでミニオンたちと一緒に冒険しているかのような没入感を味わえる。
笑って、驚いて、振り回される（!?）、ミニオンらしさ全開の4D体験への期待が高まる特別映像となっている。
映画『ミニオンズ＆モンスターズ』は、8月7日より全国公開。
【動画】ミニオンズが怪しげな儀式に挑戦！『ミニオンズ＆モンスターズ』MX4D特別予告映像
全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円）の超“モンスター”級アニメーション映画『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズ。日本国内では2022年に公開された洋画アニメ興行収入ランキングNo.1に輝いた『ミニオンズ フィーバー』から4年ぶりに、ミニオンズが主役としてスクリーンに帰ってくる。
このたび、ハリウッドアニメーションの最新技術を駆使して描かれた本作のハチャメチャでキュートな大冒険を全身で楽しめるラージフォーマット上映が決定した。公開日の8月7日より、通常版に加え、MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinemaでの上映が全国の劇場（一部劇場を除く）で実施される。
スクリーンいっぱいに暴れ回るミニオンズと、個性豊かなモンスターたちが繰り広げる大騒動を、圧倒的な映像とサウンド、そして体感型演出で楽しめる本上映。4D上映では、ド派手なアクションに合わせてシートが動き、水や風などの特殊効果も加わることで、まるでミニオンズたちの大騒動の真っただ中に飛び込んだかのような没入感を味わえる。
さらにSCREENXでは、3面スクリーンによる迫力の映像体験を実現。ULTRA 4DXでは、SCREENXと体感型アトラクションシアター4DXが融合した、没入感あふれる映画体験を楽しめる。Dolby Cinemaでは、鮮やかな色彩と臨場感あふれるサウンドが、ミニオンズ史上最大級の冒険をより一層盛り上げる。
あわせて、4D版の特別予告映像も解禁された。ミニオンズが“最高のモンスター映画”を撮るため、モンスターを召喚しようと魔法の書を開き、怪しげな呪文を唱える。すると、緑色に光る煙の中から、ミニオンよりもさらに小さな緑色のモンスター“グーミー”が出現。ミニオンズはさらなるモンスターを探すため、グーミーの案内で洞窟へと向かう。
洞窟の奥へ進んだ先では、巨大な“メガカイジュウ”のフィリップス＆ハワードが登場。その圧倒的な迫力にミニオンたちは大パニックに陥る。さらに、ド派手なアクションシーンの撮影では大暴走を繰り広げ、船で海を進むと今度は巨大なサメが襲来。次から次へと巻き起こるハチャメチャな大騒動の中、果たして映画撮影は無事成功するのか!?
4D上映では、魔法の煙が立ちのぼるシーンや大暴れするモンスターに合わせたダイナミックなシートモーションに加え、街中を駆け回る疾走感や海上で船が揺れるスリルを体感できる。さらに、サメ襲来の場面では水しぶきや風の演出も加わり、まるでミニオンたちと一緒に冒険しているかのような没入感を味わえる。
笑って、驚いて、振り回される（!?）、ミニオンらしさ全開の4D体験への期待が高まる特別映像となっている。
映画『ミニオンズ＆モンスターズ』は、8月7日より全国公開。