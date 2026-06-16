社内の空気を効率的に排出

昨今では、中東情勢の悪化により燃料価格の高止まりが続いていますが、そうした事情により燃料代を少しでも抑えようと、燃費に影響するカーエアコンの使用を控え、代わりに窓を開けて走行するドライバーも少なくはないでしょう。

こうした節約志向が強まる中で、クルマのサイドウインドウ上部に取り付けられる「ドアバイザー」という部品の価値が、静かに見直され始めています。

【画像】超カッコイイ！ これが斬新な「高性能ドアバイザー」です！（10枚）

ドアバイザーは、サイドウインドウを覆うように装着され、建物の「庇（ひさし）」に似た機能を持つパーツです。その起源はカーエアコンが一般的でなかった時代にさかのぼり、雨天時でも車内の換気を行い、暑さをしのぐための工夫として日本で生まれました。

このパーツが持つ最大の利点は、雨の日でも車内に雨が吹き込むのを防ぎながら、窓を少し開けて換気ができることです。

実は、これは単なる隙間風による換気とは異なり、流体力学の原理が応用されています。走行中に前方から流れてくる空気がバイザー内側の空気を引き込み、後方へ流すことで、車内の空気が効率的に外へ排出される仕組みなのです。

このため、雨天時に限らず、晴れた日でも車内の空気を効果的に入れ替えることが可能です。

さらに、これから暑くなる季節には駐車時にもその真価を発揮します。炎天下で窓を完全に閉め切って駐車すると、車内は極端な高温状態になります。しかし、ドアバイザーで隠れる程度に数センチ窓を開けておけば、車内の熱気を外に逃がすことが可能です。

このわずかな隙間は外から見えにくく、手を入れてロックを解除することも難しいため、防犯性を損なうことなく車内温度の上昇を抑制できるという大きなメリットがあります。結果として、乗車直後のエアコンへの負荷が軽減され、燃費の改善にもつながります。

ガソリン代を節約するためにエアコンの使用を控え、窓を開けて走る機会が増えつつある現代において、天候に左右されずに車内を快適に換気できるドアバイザーは、ドライバーにとって非常に心強い味方と言えるでしょう。

「ドアバイザー」は後付も可能!?

ドアバイザーに対し、「クルマのスタイリングを崩す」「洗車の際に邪魔になる」「高速走行で風切り音がする」といった意見から、ドアバイザーを敬遠するドライバーは一定数存在します。

喫煙者が減り、クルマのエアコン性能が向上したことも、新車購入時に装着する割合が以前より減っている背景にあるようです。

しかし、近年のドアバイザーは、こうしたネガティブな点を克服する進化を遂げています。

クルマのボディラインに溶け込むようなフラットで洗練されたデザインのものが増えており、課題であった風切り音も大幅に低減されています。

流体力学のメカニズムを利用し、前方から流れてきた空気が車内の空気を巻き取って後方へ流す、高機能なバイザーも存在

さらに、一部のメーカーからは、雨除けという基本的な役割だけでなく、空気の流れを制御することで走行安定性やハンドリングの応答性を高める「空力パーツ」としての機能を持つ製品も登場しています。

もし、現在所有しているクルマにドアバイザーが付いておらず、その機能性に改めて魅力を感じたのであれば、後から取り付けることは十分に可能です。

純正品を正規ディーラーで取り寄せる方法のほか、カー用品店やオンラインショップで社外品を探すこともできます。

取り付けは両面テープと固定用のビスを使うのが一般的で、構造も比較的シンプルなため、費用を抑えるために自分で取り付けてみるのも一つの方法でしょう。

ガソリン価格が高騰し、クルマの維持費をいかに抑えるかが重要視される時代になりました。

エアコンへの依存を減らし、自然の風をうまく活用して快適な車内環境を保つことは、経済的なメリットにも繋がります。

そのための実用的なアイテムとして、ドアバイザーの役割を再評価してみてはいかがでしょうか。賢いカーライフを送る上での、有効な選択肢となるかもしれません。