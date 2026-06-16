「憧れの人と撮れて嬉しそう」土屋太鳳、大物声優とのツーショット公開！ 「フリーザとたおちゃんや」
俳優の土屋太鳳さんは6月14日、自身のInstagramを更新。声優の中尾隆聖さんとのツーショットを公開しました。
【写真】土屋太鳳＆大物声優のツーショット
ファンからは「とても良い笑顔」「憧れの人と撮れて嬉しそう」「ずっと第一線で活躍されていて凄い方ですよね!!」「フリーザとたおちゃんや」「ハヒフヘホ〜」「タオちゃんも、アンパンマンの仲間入り」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】土屋太鳳＆大物声優のツーショット
「ずっと第一線で活躍されていて凄い方ですよね!!」土屋さんは「今日は、中尾隆聖さんと撮っていただいた写真を」とつづり、3枚の写真を投稿。映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』にパンタン役として出演する土屋さんと、ばいきんまん役の中尾さんの貴重なツーショットです。土屋さんは「嬉し過ぎる…！！！」「こんなふうに撮っていただける日がくるなんて、子どもの頃の私に教えてあげたいです」とコメントしています。
豪華メンバーでの集合ショットも5月17日の投稿では「アンパンマン、#ドリーミング寺田千代 さん、#戸田恵子 さん、#EXITりんたろー。 さん、#兼近大樹 さん、そして ばいきんまん」との写真を公開した土屋さん。映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』に関わる豪華なメンバーたちです。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)