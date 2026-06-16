2026年6月14日（日本時間）、オランダとベルギーの公式訪問のため、オランダ・アムステルダムのスキポール空港に到着された天皇皇后両陛下。

【写真】雅子さまのバイカラーファッション全身姿を見る。ほか、空港で見送られる秋篠宮ご夫妻など

雅子さまがお召しになっていたのは前立てや袖口、ポケット部分に白のパイピングが施された鮮やかなブルーのセットアップ。インナー、ヒールやバッグなども白で統一されていた。

これまでも雅子さまは、2色を組み合わせた「バイカラーファッション」をよくお召しになっている。2024年6月にイギリスを訪問された際も、出発時にはペールブルーと白のバイカラーのセットアップをお召しになっていた。

今回のお召し物について、ネットでは「ブルーがよくお似合いになる」、「晴れやかなお洋服のブルー」、「絶妙な配色のバランス」など注目が集まった。

知的な印象のブルーに爽やかな白を組み合わせることで、フォーマルな装いでありながら重く見えず、親しみやすさも感じさせるコーディネートとなっている。単色でまとめるよりも華やかさが生まれ、コントラストがメリハリをきかせている。

天皇陛下もブルー系のネクタイを合わせており、さりげない"リンクコーデ"が統一感を感じさせた。

爽やかなブルーと白でまとめられた今回の装い。ご訪問先への期待を感じさせるような晴れやかなコーディネートは、雅子さまらしい気品と華やかさにあふれていた。