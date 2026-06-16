【エビアン＝上地洋実】１５日に開幕する先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）で、議長国フランスはトランプ米大統領の「フル参加」を確実にするために腐心している。

７か国の首脳が集まる場であるにもかかわらず、トランプ氏だけを豪華な夕食会に招くなど厚遇ぶりが目立つ。

米政府高官は１３日、トランプ氏が１７日にパリ郊外の観光名所ベルサイユ宮殿でマクロン仏大統領と夕食をともにすると発表した。夕食会は、トランプ氏をサミット最終日まで引き留めるためにマクロン氏が用意した「秘策」だ。華麗な宮殿は、派手な接遇を好むトランプ氏の歓心を買うにはうってつけの舞台となる。仏メディアはトランプ氏に対する「オーダーメイドの配慮」と評した。

フランスはそもそも、トランプ氏が出席できるようにサミットの開催日程も変更した。当初は１４日から始まる予定だったが、トランプ氏の８０歳の誕生日を祝うホワイトハウスでのイベントと重なったために１日先送りした。

自国第一主義を掲げるトランプ氏は多国間協調を軽視する傾向にある。昨年カナダで開かれたＧ７サミットでは、中東情勢への対応を理由に初日の協議に参加しただけで帰国した。フランスとしては、こうした事態は避けたいのが本音だ。

米国への配慮は招待国や議題にも表れている。米ニュースサイト・ポリティコによると、フランスは米国の圧力を受け、南アフリカへの招待を撤回した。トランプ氏が南アで白人が迫害されているなどと主張し、両国の関係が悪化していたことが影響したという。

４月のＧ７環境相会合では気候変動が議題から外された。トランプ氏が温暖化対策に否定的なためで、担当相のモニク・バルビュ氏は、「気候変動を取り上げれば、（米国が）協議の席を離れ、何も達成できなくなるリスクがあった」と述べ、正当化した。今回のサミットでも気候変動は主要議題に入っていない。

マクロン氏には過去の成功体験がある。２０１９年に仏南西部ビアリッツで開かれたＧ７サミットでは、トランプ氏を予定外の昼食会に招待し、土壇場で首脳宣言を取りまとめることに成功した。今回のサミットでも、トランプ氏厚遇を通じ、成果文書の発出にこぎ着けたい考えだ。