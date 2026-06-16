高嶋ちさ子、兄・太郎さんとの豪快な兄弟秘話！車をめぐりバケツで水を…激しいやり取りが判明

MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。

『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』とともに「3週連続3時間スペシャル」と題し、6月16日（火）から6月30日（火）までの3週間、毎週火曜に超豪華ラインナップで3時間スペシャルが放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

第1夜となる6月16日（火）の放送では、「高嶋ちさ子を作った父・母・兄姉・親戚・ご近所さんまで大集合！爆笑3時間SP」と題し、ちさ子のルーツを徹底的にたどっていく。

ヴァイオリニストとして第一線で活躍しながら、クラシックの枠を超えて、飾らない言葉と痛快なキャラクターでも注目を集める唯一無二の存在“高嶋ちさ子”。

その魅力は、どのような家族の中で育まれてきたのか？

番組では、ちさ子の父・郄嶋弘之と従兄弟である郄嶋政伸をゲストに迎え、父、母、兄姉、親戚、地元の人々、同級生、恩師たちの証言に加え、小手伸也が父・弘之を、小沢真珠が母・薫子さんを熱演する再現ドラマを交えながら、笑いと驚き、そして深い愛情に満ちた“高嶋家の物語”をひも解いていく。

◆従兄弟・郄嶋政伸が参戦！

スタジオには、ちさ子の父・郄嶋弘之のほか、ちさ子の従兄弟にあたる俳優・郄嶋政伸も登場。

弘之と政伸の父・高島忠夫は兄弟で、政伸が幼い頃は兄・政宏とともに、ちさ子の家によく遊びに来ていたそう。

当時のちさ子について政伸は「物静かで可愛いイメージしかない」と話し、幼い頃の穏やかな印象を振り返る。

政伸が自身の兄弟げんかの思い出を語るなか、ちさ子と兄・太郎さんとの豪快な兄妹秘話も次々と判明。

幼少期の破天荒な遊びをはじめ、大きくなってからも兄妹で共用していた車をめぐり、太郎さんがちさ子にバケツで水をかけるなど、激しいやり取りが繰り広げられていたことが語られる。

ほかにも、留学先でホームシックになったちさ子のもとを父・弘之が突然訪れ、ちさ子が思わず涙したという父娘のエピソードも。

笑いあり涙ありの高嶋家ならではの濃厚すぎるエピソードが続々登場する。

政伸の証言や兄・太郎さんとのエピソードを通して、にぎやかで愛情深い高嶋家の関係性が伝わってくる。

父・弘之の豪快な発想力、母・薫子さんの厳しくも深い愛情、兄姉や親戚とのにぎやかな日々、そして、今も温かく見守る地元の人々や同級生、恩師たちの証言――。

それぞれの証言から見えてくるのは、幼い頃から人を惹きつけ、周囲に愛されてきたちさ子の素顔だ。

笑いと驚きに満ちた高嶋家のエピソードを通して、“高嶋ちさ子”という唯一無二の存在が、たくさんの愛情の中で育まれてきたことを感じられる番組となっている。