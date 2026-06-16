「うちの子、語彙が少ないのでは？」「自分の意見をちゃんと言えない」……。子どもの「言葉にする力」の衰えを危惧する声が増えています。文章の専門家・山口拓朗氏が著した『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社）は、マンガと「言葉を使ったゲーム」を通じて、子ども（小学校低学年〜高学年）が楽しく言語化能力を身につけられる画期的な一冊。今回は、本書の中から、家族や友達同士でもりあがれる「語彙力」が身につくゲームを紹介します！ ぜひ皆さんでやってみてください。

気持ちを表すことばをたくさん知っておこう

拙著『こども言語化大全』は小学生でもできる言語化力が上がるゲームを22個、載せています。

今回は、言語化力の3要素「語彙力」「具体化力」「伝達力」の中の「語彙力」がアップする「超推理！ 『◯◯しているのは何だ？』」を紹介したいと思います。

このゲームは、「◯◯しているのは何だ？」というお題に合わせて、限られた時間内に答えを考える遊びです。答えるためには意味を正確に理解する必要があるので、ことばの意味を考える力が自然と身につきます。

また、お題と答えの関係を考える過程で「光っているもの→太陽」のように、ことば同士のつながりを意識する力も養われます。

さらに、ほかの子の答えを聞くことで「そういう表現もあるのか！」と感心したり、新しい語彙に触れたりする体験を通して、多様な言い回しや表現が身につきます。

加えて、制限時間内に答える緊張感があるのもポイント。思考のスピードや判断力を鍛える効果も期待できるでしょう。

大きくわけて、次の4つの力が身に付きます。

・ことばの意味を考える力が育つ

・ことばのつながりを考える力が身につく

・表現のバリエーションが増える

・思考のスピードが上がる

早速みんなでやってみましょう。

「超推理！ 『◯◯しているのは何だ？』」の遊び方

遊び方（ルール）

1 親と順番を決める

◆お題を出す親と、答えていく子の順番を決めよう。（時計回りなど）

2 親がお題を出す

◆「◯◯しているのは何だ？」の形で親がお題を出すよ。（例：「飛んでいるのは何だ？」「丸いのは何だ？」）

3 順番に答える

◆順番が来たら10秒以内にお題に合うものを答えよう。すでに出たものはダメだよ。

◆親も参加するよ。

4 最後まで残った人が勝ち！

◆答えられなかったらアウトだよ。最後まで答えられた人が優勝！ 親を交代して、どんどん遊ぼう。

「お題」と「答え」の例

◆飛んでいるのは何だ？

鳥／飛行機／ドローン／風船／たこ／UFO／ヘリコプター／たんぽぽの綿毛／すずめ／カラス／お母さんの怒った声／運動会の玉入れのボール／校庭の砂ぼこり…

◆光っているのは何だ？

星／太陽／月／電球／雷／ピカピカの靴／宝石／スマホの画面／笑顔／がんばっている人／つるつる頭／掃除をした後の便器／ピカチュウのほっぺ／マリオのスター…

＊本記事は、山口拓朗著『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社刊）を抜粋・編集したものです。