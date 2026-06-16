KEY TO LIT佐々木大光、12時間寿司を食べまくる Aぇ! groupが助っ人参戦で末澤誠也「（大光は）しっかりした子」
5人組グループ・KEY TO LITの佐々木大光が、きょう16日放送のフジテレビ『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（毎週火曜 後7：00※生放送）に出演する。これに先駆け、コメントが到着した。
【番組カット】楽しそう！スシローでロケをするAぇ! group
独自の視点で答えを導き出す“超調査バラエティー”の同番組。今回は、“人気回転寿司、外国人と日本人の人気ランキングはどれくらい違うのか？”という疑問に対して、関太（タイムマシーン3号）、中西茂樹（なすなかにし）、佐々木らが、開店から閉店までの12時間、お腹の限界を超えたガチの検証ロケを敢行した。
調査の舞台は回転寿司チェーン・スシロー。関、中西、佐々木ら“食ベンジャーズ”が超調査するテーマは、「全部食べて検証！外国人の人気メニューベスト10って何？」。開店から閉店までの間に、スシローの外国人人気ランキングTOP10をすべて当てられるかというもの。
すべて正解すれば“スシローお食事券10万円分”をゲットできる。しかし、もし閉店（午後11時）までに当てられなかった場合は、食べた分の代金は全額自腹になる。
さらに、今回は強力な助っ人としてAぇ! groupの4人、そして最終兵器として植田紫帆（オダウエダ）も参戦。果たして驚愕のトップ10の結末とは。10万円の食事券を手にすることはできたのか。
■視聴者へのコメント
▼関太（タイムマシーン3号）
今回の新しい企画は、ギャンブル性があり、それでいてガチな企画ですので、不安でいっぱいです。でも、せっかく来たからには、いい結果を出したいなと思っています！我々のチームワークも、どんどん強まってきていますので、なんとかこの仲間の力を集めて達成したい感じですね！
▼佐々木大光（KEY TO LIT）
本当に今日調子良くて、お寿司が大好きっていうのもあるんですけど、この何時に帰れるか分からないという状況を、このお2人と楽しめているので、僕は今日帰りたくないです！
▼中西茂樹（なすなかにし）
スシローさん大好きなので、このロケすごく楽しみにしてきたんですけど、思いの外当てられないですね。最初はすぐに終わるんじゃないかと思ってたんですけど…。私は泊まる覚悟もありますけどね（笑）
▼正門良規（Aぇ! group）
助っ人として、非常にいい動きができたんじゃないかと思っています！やはり大胆になれるというのが僕らの強みなので、そこを出せて良かったと思います！店舗自体は、久々にお邪魔したのですが、めちゃくちゃ進化しててびっくりしました。またプライベートでも行きたいなと思いました！
▼末澤誠也（Aぇ! group）
グループ全員でこうやってゲストとして出させていただくことはあんまりなかったので、楽しかったです！関さんも中西さんも優しくて、ボケたり突っ込んだりしてくださって。大光は、テレビでこんなにがっつり一緒は初めてでしたが、しっかりした子だなと思いましたね！
▼小島健（Aぇ! group）
あの3人には申し訳ないと思うくらい、ただただ楽しませていただけたなっていう感じですね（笑）。助っ人としては、この4人できちんと役目を果たせたと思っています。僕らは先に出てきたので、まだまだ3人は続いていると思いますが、早く終わることを願っています！
▼佐野晶哉（Aぇ! group）
僕らは、満腹すぎて辛い…なんてことはなく、ただただスシローのうまい寿司を食べられて幸せでした。3人はすごい大変だと思うけど、大食い企画のおいしい部分だけを味わわせてもらいました（笑）。あと、あの3人の優しいオーラのおかげで、僕らはすごくのびのびロケさせてもらい、Aぇ! groupの空気のまんまいけたので、楽しかったです！
【番組カット】楽しそう！スシローでロケをするAぇ! group
独自の視点で答えを導き出す“超調査バラエティー”の同番組。今回は、“人気回転寿司、外国人と日本人の人気ランキングはどれくらい違うのか？”という疑問に対して、関太（タイムマシーン3号）、中西茂樹（なすなかにし）、佐々木らが、開店から閉店までの12時間、お腹の限界を超えたガチの検証ロケを敢行した。
すべて正解すれば“スシローお食事券10万円分”をゲットできる。しかし、もし閉店（午後11時）までに当てられなかった場合は、食べた分の代金は全額自腹になる。
さらに、今回は強力な助っ人としてAぇ! groupの4人、そして最終兵器として植田紫帆（オダウエダ）も参戦。果たして驚愕のトップ10の結末とは。10万円の食事券を手にすることはできたのか。
■視聴者へのコメント
▼関太（タイムマシーン3号）
今回の新しい企画は、ギャンブル性があり、それでいてガチな企画ですので、不安でいっぱいです。でも、せっかく来たからには、いい結果を出したいなと思っています！我々のチームワークも、どんどん強まってきていますので、なんとかこの仲間の力を集めて達成したい感じですね！
▼佐々木大光（KEY TO LIT）
本当に今日調子良くて、お寿司が大好きっていうのもあるんですけど、この何時に帰れるか分からないという状況を、このお2人と楽しめているので、僕は今日帰りたくないです！
▼中西茂樹（なすなかにし）
スシローさん大好きなので、このロケすごく楽しみにしてきたんですけど、思いの外当てられないですね。最初はすぐに終わるんじゃないかと思ってたんですけど…。私は泊まる覚悟もありますけどね（笑）
▼正門良規（Aぇ! group）
助っ人として、非常にいい動きができたんじゃないかと思っています！やはり大胆になれるというのが僕らの強みなので、そこを出せて良かったと思います！店舗自体は、久々にお邪魔したのですが、めちゃくちゃ進化しててびっくりしました。またプライベートでも行きたいなと思いました！
▼末澤誠也（Aぇ! group）
グループ全員でこうやってゲストとして出させていただくことはあんまりなかったので、楽しかったです！関さんも中西さんも優しくて、ボケたり突っ込んだりしてくださって。大光は、テレビでこんなにがっつり一緒は初めてでしたが、しっかりした子だなと思いましたね！
▼小島健（Aぇ! group）
あの3人には申し訳ないと思うくらい、ただただ楽しませていただけたなっていう感じですね（笑）。助っ人としては、この4人できちんと役目を果たせたと思っています。僕らは先に出てきたので、まだまだ3人は続いていると思いますが、早く終わることを願っています！
▼佐野晶哉（Aぇ! group）
僕らは、満腹すぎて辛い…なんてことはなく、ただただスシローのうまい寿司を食べられて幸せでした。3人はすごい大変だと思うけど、大食い企画のおいしい部分だけを味わわせてもらいました（笑）。あと、あの3人の優しいオーラのおかげで、僕らはすごくのびのびロケさせてもらい、Aぇ! groupの空気のまんまいけたので、楽しかったです！