四国４県のアナウンサーを月イチで紹介する新企画「四国アナＶＯＩＣＥ」。１回目に登場する愛媛・あいテレビ（ｉｔｖ）の佐藤利里華アナウンサーは入社２年目で、今春からゴルフ番組のＭＣを担当している。アナウンス業務のほかにも取材、原稿作成、車の運転まで何役もこなす。多忙な日々を送る中、等身大の言葉を聞かせてもらった。

−アナウンサーを志したきっかけは？

「父と母の影響です。阪神・淡路大震災が起きた時、私はまだ生まれていませんでしたが、新聞記者だった父の会社が被害を伝える際、その葛藤を描いたドラマを見ました。まだ小学生でしたが、マスコミの影響力や必要性をすごく感じて、漠然と伝える仕事がしたいと思いました。また母が昔、ナレーターや司会業をしていたこともあり、自分の言葉で多くの人に伝える仕事＝アナウンサーだ、と思い、目指しました」

−実際、働いてみての感想は？

「想像以上にアナウンス以外の業務が多かったです。記者として現場に行って情報を聞いたり、会社に戻って原稿を書いたり。テレビ自体が大好きなので、こうした業務もとてもやりがいがあります。学校から帰ってぼんやりとニュースを見ていた学生時代、あのテロップは誰が作ってる？どのタイミングで出し入れしてる？あの映像はどうやって撮ってる？と、ずっと気になっていました。テレビ局員になった今、その答え合わせを仕事としてできるので夢中になります。ニュースを読むとき、誰のどんな思いで一本の原稿・ＶＴＲができるのか、そのプロセスを自分事として体感できているので、結果としてアナウンスにも生かされていると思っています」

−春からＭＣの大役を任された。

「ゴルフ経験もなければ、ＭＣも初めてで、何もかも手探りの状態です。他の出演者の方々をはじめ、番組に携わるスタッフ、ゲストの温かい雰囲気のおかげで楽しんで収録に臨めています。回を重ねるごとにやってみたくなっているので、まずは練習場で打ちっぱなしデビューを果たしたいですね」

−愛媛の好きなところは？

「入社試験まで愛媛を訪れたことはなかったのですが、実際住んで、興居島（ごごしま）や松山・北条など美しい海を見てすぐに好きになりました。神戸出身で同じ瀬戸内海を見て育ちましたが、海は神戸よりも透き通っていて本当にきれいです。休日は海辺をドライブするのが至福の時です」

◇佐藤利里華（さとう・りりか）２００２年６月１２日生まれ。神戸市出身。早稲田大学教育学部卒。大学在学中は日テレイベコンに所属し、２５年４月にあいテレビにアナウンサーとして入社。「サンデーゴルフ」（毎週日曜、朝６時１５分〜）でＭＣを担当、出演はほかに「Ｎスタえひめ」「わいワイ！Ｆｒｉｄａｙ」。趣味・特技はお笑い鑑賞、歌・ダンス。