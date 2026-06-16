東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授は、今から20年前に世界的ブームを巻き起こした「脳トレ」の生みの親だ。現在も、脳活動をリアルタイムで可視化する技術を応用し、老若男女問わず効果を発揮する“最強の脳トレ”開発に取り組んでいるという。その川島教授に、脳とスマホの関係について語ってもらった。

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スマホが脳を「破壊」する仕組み

私は2005年に発売された任天堂の『脳を鍛える大人のDSトレーニング』を監修しました。任天堂の『脳トレ』シリーズはニンテンドーDSやNintendo Switchといったゲーム機用のソフトでしたが、いま私が手掛けている最新版の脳トレは、スマートフォンのアプリを使用しています。

「脳トレ」ブームの生みの親、東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授

ここで「え？」と思う方もおられるでしょう。スマホって、脳に悪影響を与えるイメージがありますよね。たしかにスマホは脳に悪い。他ならぬ私自身が『スマホが脳を「破壊」する』（集英社新書、2019年）、『スマホ依存が脳を傷つける』（宝島社新書、2023年）といった本を出しているくらいです。

スマホが脳に悪い理由の一つは、ほぼ全てのアプリにおいて、使用中に前頭前野の働きが活性化していないからです。むしろ前頭前野の働きが抑制され、脳の疲労も蓄積しやすいと言われています。というのも、脳の疲労を感知して「疲れているよ」と教えてくれるのも前頭前野の機能なのです。スマホを使っていると、たくさんの情報が目や耳から入ってくるため脳の後ろ半分は全力で動いているにもかかわらず、前頭前野自体はあまり働いていないので、「まだあまり疲れていない」と誤解して脳を過活動させてしまうわけです。

また、スマホ使用者は一つのアプリに滞留する時間が非常に短い。「スイッチング」と言って、スマホは色々なアプリを頻繁に切り替えて使うよう設計されています。何かに集中している最中に、プッシュ型で様々なメッセージが入ってくることは、心理学的にも悪影響があります。これはすでに1990年代から指摘されていました。当時アメリカの大学生たちがパソコンを使って宿題をやるようになり、2000年代に入るとFacebookなども登場した。ちょうどその頃から、若者たちが鬱病になりやすくなったり、読解力が極端に落ちたりする事例が確認され始めました。若年代にスマホが爆発的に普及した現在、状況はさらに悪化しているかもしれません。

毒を以て毒を制す

それなのに、よりによって、なぜスマホで脳トレなのか？ 私は、よく冗談で「毒を以て毒を制す」と表現しています。スマホゲームをしている時、多くの人の脳内では前頭前野がほとんど働いていません。私たちの脳トレが普通のゲームと違うのは、ほぼリアルタイムで前頭前野をモニタリングし、プレイ中に実際に脳が活性化することを確かめながら制作している点です。

私の研究室では、近赤外光を用いた特殊なセンサーによって、前頭前野の活性化の度合いを測定しています。脳の活動が活発な部位ではヘモグロビンが増加します。近赤外光は人体組織を通り抜ける一方でヘモグロビンには吸収されるという性質を利用して、跳ね返ってくる光の量によって脳活動を可視化するのです。特定部位が活性化するということは、その部位が司る機能が数秒前に使用されたことを示唆します。

かつては、その近赤外光センサーが非常に高価で大掛かりだったため、限られた研究室でしか使用することができませんでした。しかし、長年の研究開発の結果、センサーを超小型化し量産することに成功しました。その結果、個人が自宅で気軽に、脳活動をリアルタイムでモニターしながら脳トレができる時代になったのです。

あなた自身の脳からリアルタイムでフィードバックをもらい、確実に前頭前野を活性化させ続ける。専門的には「ニューロフィードバック」と呼ばれていますが、この技術はスマホを使った脳トレと相性が良い。額に取り付けた小型センサーとスマホのアプリをBluetoothで接続し、前頭前野に常に適切な負荷が掛かり続けるように、アプリが自動的にゲームの内容や難度を調整できるからです。これこそが、2026年現在の最新にして最強の脳トレです。

しかも、「ニューロフィードバック」には様々な拡張性があります。ただ脳の老化を防ぐだけでなく、子供や若い人の能力開発にも活用できる可能性があるのです。

例えば、論文化はしていませんが、受験生たちにセンサーを着けて勉強してもらう実験をしたことがあります。勉強に集中している時と集中していない時で脳活動が変化するので、被験者には、自分の前頭前野の動きをモニタリングしながら「どういう時に集中が高まるか」を試行錯誤してもらいます。

最終的にそれぞれ自分なりの集中方法を見つけるのですが、最も多かった共通項は「机の周りを整理整頓すること」でした。しかも、自ら実体験してそれを発見した子供たちは、その後も自分に合ったメソッドとして納得して取り入れるようになるのです。

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新潮QUEでは、川島教授のロングインタビュー【ブームから20年「脳トレ」の最先端 前頭前野を活性化する「ニューロフィードバック」の秘密】を含む特集企画『脳を鍛える』を公開中。

川島隆太

1959（昭和34）年、千葉県生まれ。東北大学医学部卒業。同大学院医学系研究科修了（医学博士）。同大学加齢医学研究所教授。専門は脳機能イメージング学。『脳を鍛える大人の音読ドリル』『脳を鍛える大人の計算ドリル』『脳を鍛える学習療法ドリル』『スマートな脳』など著書多数。

デイリー新潮編集部