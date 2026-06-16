久保建英も負傷…“呪われたシャドー”に泣く日本代表。死に物狂いで来るチュニジア、５発発進のスウェーデンにどう立ち向かう？【W杯】

久保建英も負傷…“呪われたシャドー”に泣く日本代表。死に物狂いで来るチュニジア、５発発進のスウェーデンにどう立ち向かう？【W杯】