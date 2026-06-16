ガールズG1「第4回パールカップ」と並行開催（18日まで）のG1「第77回高松宮記念杯競輪」が、岸和田競輪できょう16日に開幕する。

グランプリ覇者・郡司が中心。機動力高い青野を目標に、別線をけん制して鋭く差す。3番手は器用な簗田。杉浦のパワーも目を見張らせる。2車でも果敢に攻める。スピードある小原に乗り佐藤友が直線浮上も。東京勢はそれぞれ単騎戦。

＜1＞郡司浩平 成績を見ての通り良くはない。練習は普通にできているので、早く感覚を取り戻したい。青野君へ。

＜2＞杉浦侑吾 いつも通りにやってきた。前回Vで流れはいい。捲りを出せるところを見せられたのは良かった。自力で。

＜3＞佐藤友和 体調は問題ない。小原君へ。

＜4＞簗田一輝 郡司さん。とにかく離れないように。

＜5＞鈴木玄人 前回が終わってから鍛錬をしてきた。単騎で自力自在。

＜6＞小原佑太 直前に全日本自転車選手権を見て刺激が入った。自力で。

＜7＞鈴木竜士 練習は計画通りにしっかりやれた。自力で。

＜8＞芦沢大輔 落車のダメージは回復してきている。感覚は前回よりはいい。杉浦君へ。

＜9＞青野将大 （前回失格で）気持ちを切り替えて、競輪場で練習してきた。感じは悪くない。自力。