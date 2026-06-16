スポニチ

写真拡大

　ガールズG1「第4回パールカップ」と並行開催（18日まで）のG1「第77回高松宮記念杯競輪」が、岸和田競輪できょう16日に開幕する。

　グランプリ覇者・郡司が中心。機動力高い青野を目標に、別線をけん制して鋭く差す。3番手は器用な簗田。杉浦のパワーも目を見張らせる。2車でも果敢に攻める。スピードある小原に乗り佐藤友が直線浮上も。東京勢はそれぞれ単騎戦。

　＜1＞郡司浩平　成績を見ての通り良くはない。練習は普通にできているので、早く感覚を取り戻したい。青野君へ。

　＜2＞杉浦侑吾　いつも通りにやってきた。前回Vで流れはいい。捲りを出せるところを見せられたのは良かった。自力で。

　＜3＞佐藤友和　体調は問題ない。小原君へ。

　＜4＞簗田一輝　郡司さん。とにかく離れないように。

　＜5＞鈴木玄人　前回が終わってから鍛錬をしてきた。単騎で自力自在。

　＜6＞小原佑太　直前に全日本自転車選手権を見て刺激が入った。自力で。

　＜7＞鈴木竜士　練習は計画通りにしっかりやれた。自力で。

　＜8＞芦沢大輔　落車のダメージは回復してきている。感覚は前回よりはいい。杉浦君へ。

　＜9＞青野将大　（前回失格で）気持ちを切り替えて、競輪場で練習してきた。感じは悪くない。自力。