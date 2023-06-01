「とんでもない選手」「感動した」オランダ戦で海外ファンを虜にした日本代表戦士は？中村でも鎌田でもなく…「センセーショナルだ」
途中出場でインパクトを残した。日本代表の伊東純也に賛辞だ。
森保一監督率いる日本は６月14日、北中米ワールドカップの初戦でオランダと２−２で引き分けた。スコアレスで迎えた後半、２度にわたってビハインドを背負ったものの、中村敬斗と鎌田大地のゴールで追いつき、１ポイントを手にしている。
64分、日本はクリセンシオ・サマービルに勝ち越し弾を献上。残り30分を切っていた中で、再びリードを許した。苦境に立たされた森保監督は、この日最初の交代カードで、前田大然を下げて伊東を投入。右シャドーに入り、推進力でオランダに圧をかけた。
『Sportskeeda』は試合後、『Sofascore』のスタッツで伊東がキーパス４本、クロス６本中３本成功、地上戦デュエル２回中１回勝利を記録したと紹介し、称賛している。
「彼のクリエイティビティはゲームチェンジャーのようだった。日本が１ポイントを獲得する助けになったことは間違いない」
同メディアは、SNSで海外ファンから伊東に対する賛辞が相次いだと伝えた。
「感動した」
「日本はイトウがセンセーショナルだった」
「なんて後半だ！日本は２回も挽回した！自分が気に入ったのはイトウ！刺激的だった」
「イトウはゲームチェンジャーだ。素晴らしい。彼はこのチームにとんでもないクリエイティビティをもたらす」
「この右のイトウはとんでもない選手だ。ボールを持ったときのあのスピードとクイックネス。途中出場で試合を変えた」
今大会の日本は南野拓実や三笘薫、遠藤航など、多くの主力選手をケガで失ってきた。それでも、歴代最高級の層の厚さとも言われる。目標とする優勝のためには、伊東のように途中出場した選手の役割も大きい。次々と“スーパーサブ”が現れるのを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！
森保一監督率いる日本は６月14日、北中米ワールドカップの初戦でオランダと２−２で引き分けた。スコアレスで迎えた後半、２度にわたってビハインドを背負ったものの、中村敬斗と鎌田大地のゴールで追いつき、１ポイントを手にしている。
64分、日本はクリセンシオ・サマービルに勝ち越し弾を献上。残り30分を切っていた中で、再びリードを許した。苦境に立たされた森保監督は、この日最初の交代カードで、前田大然を下げて伊東を投入。右シャドーに入り、推進力でオランダに圧をかけた。
「彼のクリエイティビティはゲームチェンジャーのようだった。日本が１ポイントを獲得する助けになったことは間違いない」
同メディアは、SNSで海外ファンから伊東に対する賛辞が相次いだと伝えた。
「感動した」
「日本はイトウがセンセーショナルだった」
「なんて後半だ！日本は２回も挽回した！自分が気に入ったのはイトウ！刺激的だった」
「イトウはゲームチェンジャーだ。素晴らしい。彼はこのチームにとんでもないクリエイティビティをもたらす」
「この右のイトウはとんでもない選手だ。ボールを持ったときのあのスピードとクイックネス。途中出場で試合を変えた」
今大会の日本は南野拓実や三笘薫、遠藤航など、多くの主力選手をケガで失ってきた。それでも、歴代最高級の層の厚さとも言われる。目標とする優勝のためには、伊東のように途中出場した選手の役割も大きい。次々と“スーパーサブ”が現れるのを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！