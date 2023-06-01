渡辺美里、7年ぶりのオリジナルアルバム『Birthday』の収録内容＆最新アーティスト写真公開

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渡辺美里のオリジナルアルバム『Birthday』（7月15日リリース）の収録内容が公開。本解禁に合わせて最新アーティスト写真（※メイン写真）も公開された。

■ボーカリスト・音楽家としての渡辺美里の魅力が凝縮した一枚

7年ぶりのオリジナルアルバム『Birthday』には、本作のリード曲である「でっかい愛を抱きしめながら」や、渡辺美里が詞曲を担当した「光芒～Sign～」を含む新曲7曲の他、槇原敬之が詞曲を手掛けた「折りたたみ傘」や怒髪天・増子直純と歌詞を共作した「ハートに火をつけて～シーズン2～ with 怒髪天」などを収録。

盟友と言える豪華アーティストやエンジニアを迎え、ボーカリスト・音楽家としての渡辺美里の魅力が凝縮した一枚に仕上がっている。

初回生産限定盤のBlu-rayには、2025年3月14日に豊洲PITで開催された『渡辺美里BITTER☆SWEET White Day Special』のダイジェストビデオが収録。こちらも要チェックだ。

なお、渡辺美里は、過去の西武スタジアムライブを20週連続で公式YouTubeにて公開する『渡辺美里 西武スタジアムライブアーカイブス』の実施が決定。11月8日に開催される西武スタジアムライブの復活公演『明治チョコレート効果presents渡辺美里 スタジアム伝説～復活～ Sweet 60』のちょうど20週前となる6月21日から毎週日曜日の20時に一夜限定で公開される。ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.07.15 ON SALE

ALBUM『Birthday』

https://erj.lnk.to/pfr9d5

＜収録内容＞

CD

01. さくらムード

02. BITTER☆SWEET ROCK’ N’ ROLL

03. 折りたたみ傘

04. ABSENCE（あなたがいない）

05. 夕暮れシンドローム

06. そして歌がはじまった

07. 光芒 ～Sign～

08. 毎日がバースデイ

09. 愛がお仕事

10. でっかい愛を抱きしめながら

11. Deep Breath

12. 冒険者たち ～エターナルサンシャイン～

13. ハートに火をつけて ～シーズン2～ with 怒髪天

Blu-ray ※初回生産限定盤のみ

Digest Live Video ～渡辺美里BITTER☆SWEET White Day Special～

■関連リンク

渡辺美里 OFFICIAL SITE

http://www.misatowatanabe.com/