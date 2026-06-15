日本代表の次戦相手チュニジア、ラムシ監督を電撃解任する可能性が浮上
チュニジア代表のサブリ・ラムシ監督に電撃解任の可能性が浮上している。フランスメディア『RMCスポーツ』が15日、チュニジアの大手ラジオ局『モザイクFM』の情報を基に伝えた。
チュニジアは14日の北中米ワールドカップ初戦でスウェーデン代表と対戦したが、1-5の大敗。指揮官への批判が高まっているという。
そうしたなかでチュニジアサッカー連盟は監督交代の可能性を含めた緊急会議を行った模様。ラムシ監督を解任してワヒビ・カズリアシスタントコーチが監督代行を務める案が浮上したと報じられている。また、ラムシ監督の息子とサポーター団体の乱闘騒ぎがあったとも報じられている。
ラムシ監督は今年1月に監督に就任したばかり。アフリカ・ネーションズカップで16強敗退に終わったサミ・トラベルシ監督の後任を務めていたが、W杯初戦で解任の可能性が浮上するまさかの展開となった。
チュニジアは現地時間20日に日本代表と対戦する。
チュニジアは14日の北中米ワールドカップ初戦でスウェーデン代表と対戦したが、1-5の大敗。指揮官への批判が高まっているという。
そうしたなかでチュニジアサッカー連盟は監督交代の可能性を含めた緊急会議を行った模様。ラムシ監督を解任してワヒビ・カズリアシスタントコーチが監督代行を務める案が浮上したと報じられている。また、ラムシ監督の息子とサポーター団体の乱闘騒ぎがあったとも報じられている。
ラムシ監督は今年1月に監督に就任したばかり。アフリカ・ネーションズカップで16強敗退に終わったサミ・トラベルシ監督の後任を務めていたが、W杯初戦で解任の可能性が浮上するまさかの展開となった。
チュニジアは現地時間20日に日本代表と対戦する。