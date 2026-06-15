元横綱の貴乃花光司（53）が、リラックスした表情で食事を楽しむ最新ショットを公開し、反響を呼んでいる。

【映像】再婚した妻との写真やプライベートショット（複数カット）

元フジテレビアナウンサーの河野景子と2018年に離婚、2023年9月に一般女性との再婚を発表した貴乃花。Instagramでは、白いひげが印象的な外出中の姿や、公園で四股を踏む様子など、日常の一面を発信してきた。

2026年3月8日の投稿では、愛犬とじゃれあう無防備な姿も披露。「親方が幸せそうでうれしく思います」「可愛いツーショット」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

リラックスしたプライベートの最新ショットに反響

6月14日の投稿では、「最近のお気に入りは炭酸水。アメリカンダイナーで食事を取りながらメールチェック、会議もいたします。普段は和食ですが、たまには洋食もいただきます」とつづり、レストランで食事を楽しむプライベートショットを公開。

この投稿には、「表情が普通の旦那さんですね」「親方がリラックスなさっている生活をされていることを感じます。奥様に感謝」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）