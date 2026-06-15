FANTASTICS、お祭りビジュアル公開 冠番組最新作『FUN！FUN！FANTASTICS 祭』放送決定【コメント全文】
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICS（世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太）の冠番組最新作『FUN！FUN！FANTASTICS 祭』（7月1日スタート 毎週水曜 深1：45〜深2：15※全3話 ※関東ローカル）が、日本テレビで放送されることが15日、発表された。それに先立って、キービジュアルも公開された。
【ソロカット】きらびやか！FANTASTICSお祭りビジュアル
同番組は、FANTASTICSが本人役で登場し、時代を創った豪華レジェンドゲストからさまざまなカルチャーを学ぶシチュエーションコメディ。6年目に突入の今年は「祭」がテーマ。メインビジュアルは「和洋折衷」をテーマに、祭をモチーフにしたきらびやかな衣装となっている。
初回放送は特別編となり、5年間の番組の魅力をぎゅっと凝縮した8人のスペシャルなトークに加えて、さまざまなプロジェクトを続々と解禁。さらに、“ある企画”の実現をかけてメンバーが挑むゲーム対決など、お祭り騒ぎで進行していく。
また、第2回には、TRFのSAM＆DJ KOO、第3回には相川七瀬を迎えて、今回もスタジオトークを繰り広げる。レジェンドたちの知られざる秘話も見どころとなる。
【コメント全文】
■澤本夏輝 （FANTASTICS）
今年は「祭」をテーマに、過去5年間の集大成となるすばらしい企画が満載です！FANTAROの皆さん、さまざまな“祭プロジェクト”があるので、番組内や公式SNSでの発表など楽しみにしていてください。引き続きチェックのほどよろしくお願いいたします！
【ソロカット】きらびやか！FANTASTICSお祭りビジュアル
同番組は、FANTASTICSが本人役で登場し、時代を創った豪華レジェンドゲストからさまざまなカルチャーを学ぶシチュエーションコメディ。6年目に突入の今年は「祭」がテーマ。メインビジュアルは「和洋折衷」をテーマに、祭をモチーフにしたきらびやかな衣装となっている。
また、第2回には、TRFのSAM＆DJ KOO、第3回には相川七瀬を迎えて、今回もスタジオトークを繰り広げる。レジェンドたちの知られざる秘話も見どころとなる。
【コメント全文】
■澤本夏輝 （FANTASTICS）
今年は「祭」をテーマに、過去5年間の集大成となるすばらしい企画が満載です！FANTAROの皆さん、さまざまな“祭プロジェクト”があるので、番組内や公式SNSでの発表など楽しみにしていてください。引き続きチェックのほどよろしくお願いいたします！