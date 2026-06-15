大分トリニータ

サッカーはワールドカップが開幕し盛り上がりを見せていますが、週末はJリーグでオールスターが、17年ぶりに開催され大分トリニータからも3人の選手が出場しました。

Jリーグのオールスターは特別大会の組み分けごとにJ1から2チーム、J2・J3から4チームが出場し1試合30分のトーナメントで争いました。トリニータからはJ2・J3のウエストBに榊原、吉田、キム・ヒョンウの3人と、四方田監督がコーチとして選ばれました。

1回戦で勝利したウエストBは準決勝でJ1ウエストと対戦。この試合で魅せたのがスタメン出場した榊原でした。

0対0で迎えた7分、ペナルティエリアでボールを受けると…

左足を振り抜き豪快なシュート！これが決勝点となりJ1ウエストを破りました。

決勝では惜しくも敗れたものの、榊原は、最も印象的なゴールを決めた選手に贈られるベストゴール賞に選ばれています。

さて、Jリーグは特別大会が終わり次は昇格がかかったリーグ戦です。

2026年から8月開幕となり世界の主流と同じ秋春制に移行します。

開幕のカードが発表されJ2は8月8日と9日に第1節が行われ、トリニータはホームで湘南ベルマーレと対戦することが決まりました。具体的な日時については来月1日に発表される予定です。

そしてJFLも開幕戦のスケジュールが発表されています。

8月29日にジェイリースFCはホームでヴェルスパ大分はアウェーで開幕を迎えます。