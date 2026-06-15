夫婦仲をお手本にしたいと思う俳優の「芸能人夫婦」ランキング！ 2位「唐沢寿明×山口智子」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、「芸能人夫婦」に関するアンケートを実施しました。その中から、夫婦仲をお手本にしたいと思う俳優の「芸能人夫婦」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、日本のエンターテインメント界を牽引し続けるトップ俳優同士の、唐沢寿明さんと山口智子さん夫婦です。1988年のNHK連続テレビ小説『純ちゃんの応援歌』での共演をきっかけに交際をスタートさせ、1995年に結婚されました。結婚から30年が経った今でもお互いの生き方を尊重し、深く信頼し合う大人のパートナーシップのあり方は、多くの世代から「理想の夫婦像」として高く支持されています。
▼回答者コメント
「夫婦歴も長くて自然体で憧れる。子供がいないのに仲が良いのはすごい」(40代女性／東京都)
「それぞれが大人で、自由にいながらも仲もよく、いい関係だと思えるから」(40代女性／千葉県)
「お互いをリスペクトしていて、間違いなく理想の夫婦だと思うから」(40代男性／岩手県)
堂々の1位に選ばれたのは、1998年の社会現象ドラマ『GTO』（フジテレビ系）での運命的な共演を経て、2001年に結婚された反町隆史さんと松嶋菜々子さん夫婦です。近年もメディアや広告で見せる、お互いを思いやりながら年齢を重ねるスタイリッシュで凛とした佇まいが、「いつまでも憧れのお手本夫婦」として圧倒的な票数を集める結果となりました。
▼回答者コメント
「互いに尊敬しあっている感じがありお手本にしたいです」(50代女性／広島県)
「年を重ねても仲がよさそうだから」(40代女性／岡山県)
「公にでることはほとんどないが、CMにドラマにと共演しているのを見て、ほんとに仲の良さを感じた。こんな風に年をとってお互いを尊敬しているように見受けられる夫婦はとてもいいお手本だし、そういう家庭を築きたいと思わせる」(30代男性／兵庫県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：唐沢寿明×山口智子／57票
2位にランクインしたのは、日本のエンターテインメント界を牽引し続けるトップ俳優同士の、唐沢寿明さんと山口智子さん夫婦です。1988年のNHK連続テレビ小説『純ちゃんの応援歌』での共演をきっかけに交際をスタートさせ、1995年に結婚されました。結婚から30年が経った今でもお互いの生き方を尊重し、深く信頼し合う大人のパートナーシップのあり方は、多くの世代から「理想の夫婦像」として高く支持されています。
「夫婦歴も長くて自然体で憧れる。子供がいないのに仲が良いのはすごい」(40代女性／東京都)
「それぞれが大人で、自由にいながらも仲もよく、いい関係だと思えるから」(40代女性／千葉県)
「お互いをリスペクトしていて、間違いなく理想の夫婦だと思うから」(40代男性／岩手県)
1位：反町隆史×松嶋菜々子／83票
堂々の1位に選ばれたのは、1998年の社会現象ドラマ『GTO』（フジテレビ系）での運命的な共演を経て、2001年に結婚された反町隆史さんと松嶋菜々子さん夫婦です。近年もメディアや広告で見せる、お互いを思いやりながら年齢を重ねるスタイリッシュで凛とした佇まいが、「いつまでも憧れのお手本夫婦」として圧倒的な票数を集める結果となりました。
▼回答者コメント
「互いに尊敬しあっている感じがありお手本にしたいです」(50代女性／広島県)
「年を重ねても仲がよさそうだから」(40代女性／岡山県)
「公にでることはほとんどないが、CMにドラマにと共演しているのを見て、ほんとに仲の良さを感じた。こんな風に年をとってお互いを尊敬しているように見受けられる夫婦はとてもいいお手本だし、そういう家庭を築きたいと思わせる」(30代男性／兵庫県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)