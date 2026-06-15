要注意！犬のお散歩で避けるべき服

汚したくない服

犬のお散歩で汚れは不可避と言っても過言ではないでしょう。どんなに気をつけて歩いていても、愛犬が汚れた足で飛びついてくるかもしれませんし、舞い上がった愛犬の抜け毛が付くかもしれません。

そのため当然ですが、これから仕事に着ていくためのスーツや、ここぞという場所に挑む一張羅のオシャレ着など、絶対に汚したくない服は避けるべきでしょう。服を汚したくないあまりに愛犬を邪険にしたり、我慢させたりするのは本末転倒です。

ロングスカート

女性の方はロングスカートにも注意が必要です。ロングスカートは足捌きが悪く、スカートの裾を踏んでしまったりして転倒のリスクが高まります。また犬のお散歩で必ず発生するイベントといえば、犬の排泄物を拾うこと。

排泄物を拾うためにロングスカートでしゃがもうとすると、手でスカートを折らなければいけなかったり、スカートの裾が地面に付いてしまったりしてもたついてしまいます。スカート丈は十分に考慮したうえで選ぶべきでしょう。

サンダルやヒールのある靴

洋服ではありませんが、いわゆる「つっかけサンダル」もお散歩には適しません。

サンダルはリードを持っていても履きやすく、「ちょっとそこまで」のお散歩には適しているように感じますが、愛犬が突然走り出した場合や首輪を抜けて逃げ出してしまった場合など不慮の事態があったとき、全力で走ることができず危険を伴います。

同様にヒールのある靴も走るのが難しかったり、地面に刺さってしまったりするため避けるべきです。

全身黒っぽい服装

お散歩で車道の近くを歩く場合、車の運転手からすると犬は人間よりも背が低くて目立たないため、人間が目立っておくことが安全のためにも大切です。

そのため特に周囲が暗くなる夕方から夜間のお散歩では、周囲に溶け込んでしまう黒っぽい服装はNGです。黒っぽい服装をする場合には反射材をつけるなど、別の工夫で目立つように心がけましょう。

愛犬とお散歩をめいっぱい楽しむために

お散歩イコール運動と心得る

犬にとってお散歩は運動欲求を満たすための大切な時間です。ですがお散歩が運動になるのは犬だけでなく人間も同じです。お散歩の時間はすなわち運動の時間と心得れば、自然と動きやすい服装を選ぶことができるのではないでしょうか。

飼い主さんが思いっきり動ける格好でなければ、愛犬を満足させるまで運動させることはできません。本格的なウォーキングやランニングほど気合を入れる必要はありませんが、しっかり歩くことを意識して出発しましょう。

定番服を決めてしまうのも1つの方法

他に出かける予定がない日や、休日でのんびりしていて愛犬に起こされたとき、あるいは慌てていて時間がないときなど、「何を着ていけばいいかわからない！」という日もあるのではないでしょうか。動きやすい格好にしたいけれど、あまり雑な服装では周囲の目が気になってしまうかもしれません。

そんな場合は、お散歩の『制服』とも言える定番服を決めておくのも1つの方法です。動きやすいけれどきちんとした服装を意識しつつ、コストと時間をかけずにお散歩に出かけることができます。

季節に応じた服装を

夏の暑い時期に冬の寒い時期、それぞれの気候に合わせた服装で出かけることも大切です。体温管理の面ももちろんですが、お散歩コースによっては紫外線対策や害虫対策の面も考慮すべきでしょう。

特に草むらに入っていくような場合には虫や植物のタネがつかないような素材選びにも配慮すると良いかもしれません。

まとめ

住んでいる環境によってお散歩コースも大きく異なります。都会のマンション暮らしであればコンクリート敷きの街中でしょうし、田舎でのんびり暮らしていれば野山に分け入りながら歩くでしょう。

海辺に住んでいれば砂浜が定番コースかもしれません。最も大切なのは、それぞれのお散歩コースの特徴に応じて、安全と運動量を確保できる服装を選べることです。