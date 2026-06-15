松任谷由実×秋元康“台本なし”のガチ対談が実現！「こんなすごい詞を書ける人はいない！」（秋元）

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松任谷由実が、6月18日25時より放送の全国JFN系列34局ネット番組『TOKYO SPEAKEASY』にて、秋元康とここでしか語れない音楽・歌詞・創作の裏側を語り尽くす。

■音楽プロデューサー松任谷正隆を交えた貴重なトークも

番組内では、《右に見える競馬場 左にビール工場》《あの人のママに会うために》など、松任谷由実の楽曲に登場する印象的なフレーズを取り上げながら、作詞家・秋元康がその表現力や独創性について言及。“松任谷由実の歌詞の凄み”について「こんなすごい詞を書ける人はいない！」と歌詞を絶賛し、これに対し松任谷も「わー、ありがとうございます！」と笑顔を見せた。

さらに、音楽プロデューサーの松任谷正隆を交えた3人ならではのエピソードも披露。長年にわたり日本の音楽シーンを牽引してきた両者だからこそ語れる、ここでしか聴くことが出来ない貴重なトークが繰り広げられる。

また、今回の放送に併せて、秋元康がセレクトした「松任谷由実プレイリスト」を公開予定。プレイリストはApple Music、Spotifyにて放送終了後に公開される。ぜひチェックしよう。

■番組情報

『TOKYO SPEAKEASY』

※JFN34局ネット

06/18（木）25:00～26:00

出演：秋元康 松任谷由実

■関連リンク

『TOKYO SPEAKEASY』番組公式X

https://x.com/TokyoSpeakeasy