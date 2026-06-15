

INI'Sand Castle' Special Clipサムネイル（C）LAPONE ENTERTAINMENT

グローバルボーイズグループINI（アイエヌアイ）が、【エンポリオ アルマーニ】2026年春夏メンズコレクション「ORIGINS」コラボレーションソング「Sand Castle」のスペシャルクリップを6月15日、INI公式YouTubeで公開した。

【動画】公開されたINI「Sand Castle」のスペシャルクリップ

INIとエンポリオ アルマーニの本コラボレーションでは、「ORIGINS」の世界観から着想を得た楽曲とともに、ビジュアル・音楽・装いが一体となって、コレクションが描く美の原点と生命力を立体的に表現。「ORIGINS」は、異文化を探求する旅のなかで見出されるルーツや価値観に光を当て、文化的背景と個性を讃えるコレクション。軽やかな素材と流れるようなフォルム、太陽に照らされた大地を思わせる色彩が重なり合い、装いそのものが内なるエネルギーや前向きな意志を映し出し、伝統と現代が自然に交差し、新たな美として調和していく──その姿に、エンポリオ アルマーニが考えるファッションの本質が表現されている。

INIにとって初となる全編英語歌詞での歌唱曲である新曲「Sand Castle」は、自分自身の中にある既成概念を”砂の城”に例えて、自己との対峙を表現。軽やかな浮遊感を帯びたR&B調のサウンドに乗ってメンバーのボーカルの成熟した一面が感じられるとともに、グループとしての新たな自己表現への挑戦をまさに体現した楽曲に仕上がっている。スペシャルクリップでは、コレクションルックに身を包んだメンバーがそれぞれ自己と向き合うように曲の世界観を表現し、歌いあげる姿を見ることができる。

そして今回、YouTubeの映像内で表示される英語歌詞の日本語・中国語訳をメンバーのシュウ・フェンファンが担当。シュウは日本語・中国語・英語・韓国語の4か国語を操るマルチリンガルであり、楽曲の世界観や歌詞に込められた意味を自分自身で丁寧に解釈しながら、それぞれの言語で翻訳した。

本作においては、繊細なタッチで楽曲の世界観を表現したアートワークを池崎理人が担当したことも話題を呼んでいる。池崎は制作過程をSNSで公開するなど、メンバーそれぞれが楽曲への理解を深めるとともにINIならではの表現として昇華し、独自のクリエイティビティを発揮している。

■シュウ・フェンファン コメント

今回、「Sand Castle」の歌詞の日本語訳、及び中国語訳を担当させていただきました。歌詞に秘められた哲学や情熱をできる限りそのままに、日本語特有の繊細な美しさでも表現できるよう、一つひとつの言葉を模索しながら翻訳しました。初めての試みではありますが、この訳を通して、ファンの皆さんやリスナーの皆さんに楽曲の世界観をより深く感じていただければ幸いです。