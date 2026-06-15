京都の新ユニフォームは原点回帰!! サポ反応「紫×紫×紫!」「想像より紫」「めちゃくちゃ紫」
京都サンガF.C.は15日、2026-27シーズンに着用するユニフォームを発表した。
新ユニフォームコンセプトは「覚悟を、紫に」。シーズン移行が行われることもあり、クラブカラーの紫を全面で使用して原点回帰の意味も込めたという。襟と袖にはクラブエンブレムにもある鳳凰のデザインが織り込まれている。
また、来季はクラブ初のAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)出場が決まっている。ACLE用のユニフォームは後日発表されるようだ。
SNS上では「めちゃくちゃ紫」「めっちゃ紫」「この紫は熱い!」「紫×紫×紫!」「想像より紫」と紫一色のユニフォームに反応するサポーターの投稿が発信されている。
新ユニフォームコンセプトは「覚悟を、紫に」。シーズン移行が行われることもあり、クラブカラーの紫を全面で使用して原点回帰の意味も込めたという。襟と袖にはクラブエンブレムにもある鳳凰のデザインが織り込まれている。
また、来季はクラブ初のAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)出場が決まっている。ACLE用のユニフォームは後日発表されるようだ。
SNS上では「めちゃくちゃ紫」「めっちゃ紫」「この紫は熱い!」「紫×紫×紫!」「想像より紫」と紫一色のユニフォームに反応するサポーターの投稿が発信されている。
NEW KIT 26/27— 京都サンガF.C.【公式】 (@sangafc) June 15, 2026
『覚悟を、紫に。』
“クラブカラーの紫”は決意の表れhttps://t.co/gZiJBAM1JJ#sanga #京都サンガ #ユニフォーム pic.twitter.com/UAMgVncCV2