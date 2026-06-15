　15日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比60円安の6万9340円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万9317.5円に対しては22.50円高。出来高は2966枚となっている。

　TOPIX先物期近は4006.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.90ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69340　　　　　 -60　　　　2966
日経225mini 　　　　　　 69340　　　　　 -60　　　 37413
TOPIX先物 　　　　　　　4006.5　　　　　　+3　　　　3353
JPX日経400先物　　　　　 36260　　　　　-105　　　　 136
グロース指数先物　　　　　 697　　　　　　+4　　　　 114
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース