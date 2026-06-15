日経225先物：15日19時＝60円安、6万9340円
15日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比60円安の6万9340円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万9317.5円に対しては22.50円高。出来高は2966枚となっている。
TOPIX先物期近は4006.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.90ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69340 -60 2966
日経225mini 69340 -60 37413
TOPIX先物 4006.5 +3 3353
JPX日経400先物 36260 -105 136
グロース指数先物 697 +4 114
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4006.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.90ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69340 -60 2966
日経225mini 69340 -60 37413
TOPIX先物 4006.5 +3 3353
JPX日経400先物 36260 -105 136
グロース指数先物 697 +4 114
東証REIT指数先物 売買不成立
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